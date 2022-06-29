29 Haziran 2022, Çarşamba
Asgari Ücret Tespit Komisyonu saat kaçta toplanacak? 2022 Temmuz zammı asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu saat kaçta toplanacak? Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği asgari ücrete ara zam konusunda detaylar netleşiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği asgari ücret zammı için komisyon toplanıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşecek kritik toplantının takvimi belli oldu. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu saat kaçta toplanacak? 2022 Temmuz zammı asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 29.06.2022 11:30 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022 11:39
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