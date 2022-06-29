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Haberler Galeri Motorine bir indirim daha! 29 Haziran benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? SON DAKİKA HABERLER

Motorine bir indirim daha! 29 Haziran benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? SON DAKİKA HABERLER

Akaryakıt fiyatları ne kadar? Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 2,50 TL indirim gerçekleşti. Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı Brent petrol fiyatında yaşanan yüseliş nedeniyle akaryakıt fiyatlarında da hareketlik sürüyor. Motorin grubunda 30 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere bir indirim daha bekleniyor. Peki, 29 Haziran benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.06.2022 09:13 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022 09:21
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Motorine bir indirim daha! 29 Haziran benzin, motorin mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? SON DAKİKA HABERLER

Motorine bir indirim daha geliyor. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorine 2,50 lira indirim yapıldı. Dünkü kapanışta Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,40 yükselişle 112,72 dolardan işlem gördü. Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma akaryakıt fiyatlarında hareketliliğe neden oluyor. Motorin grubuna bir indirim daha yapılacağı öğrenildi. Peki, 29 Haziran benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Motorine bir indirim daha! 29 Haziran benzin, motorin mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? SON DAKİKA HABERLER

MOTORİNE BİR İNDİRİM DAHA GELİYOR

30 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere 84 kuruş indirim bekleniyor. Böylece son 2 günde motorin grubunda toplam 3,34 lira indirim uygulanmış olacak.

Benzin ve LPG grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

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Motorine bir indirim daha! 29 Haziran benzin, motorin mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? SON DAKİKA HABERLER

29 Haziran İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 27.27 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 27.52 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 12.42 TL

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Motorine bir indirim daha! 29 Haziran benzin, motorin mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? SON DAKİKA HABERLER

29 Haziran Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 27.38 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 27.61 TL

Ankara LPG litre fiyatı 12.44 TL

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Motorine bir indirim daha! 29 Haziran benzin, motorin mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? SON DAKİKA HABERLER

29 Haziran İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 27.38 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 27.63 TL

İzmir LPG litre fiyatı 12.13 TL