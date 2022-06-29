Motorine bir indirim daha! 29 Haziran benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? SON DAKİKA HABERLER

Akaryakıt fiyatları ne kadar? Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 2,50 TL indirim gerçekleşti. Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı Brent petrol fiyatında yaşanan yüseliş nedeniyle akaryakıt fiyatlarında da hareketlik sürüyor. Motorin grubunda 30 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere bir indirim daha bekleniyor. Peki, 29 Haziran benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 29.06.2022 09:13 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022 09:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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