HaberlerGaleriEmekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? 2022 Temmuz zamlı emekli maaşı ne zaman verilecek? SSK, Bağ-Kur ödeme takvimi...
Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? 2022 Temmuz zamlı emekli maaşı ne zaman verilecek? SSK, Bağ-Kur ödeme takvimi...
Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Memur maaşlarının bayramdan önce hesaplara yatırılacağının açıklanmasının ardından gözler emekli maaşlarına çevrildi. Temmuz zammı için geri sayım başlarken, emekli maaşlarının erken ödenip ödenmeyeceği araştırılmaya başlandı. 2022 Temmuz zammı ile emekli maaş ödeme günleri hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? 2022 Temmuz zamlı SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman verilecek? İşte ayrıntılar...