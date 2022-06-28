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Haberler Galeri Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? 2022 Temmuz zamlı emekli maaşı ne zaman verilecek? SSK, Bağ-Kur ödeme takvimi...

Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? 2022 Temmuz zamlı emekli maaşı ne zaman verilecek? SSK, Bağ-Kur ödeme takvimi...

Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Memur maaşlarının bayramdan önce hesaplara yatırılacağının açıklanmasının ardından gözler emekli maaşlarına çevrildi. Temmuz zammı için geri sayım başlarken, emekli maaşlarının erken ödenip ödenmeyeceği araştırılmaya başlandı. 2022 Temmuz zammı ile emekli maaş ödeme günleri hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? 2022 Temmuz zamlı SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman verilecek? İşte ayrıntılar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.06.2022 11:29 Güncelleme Tarihi: 28.06.2022 11:29
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Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? 2022 Temmuz zamlı emekli maaşı ne zaman verilecek? SSK, Bağ-Kur ödeme takvimi...

Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin merakl beklediği Temmuz zammı için geri sayım başladı. Önümüzdeki ay maaşlarını zamlı alacak olan emekliler, maaşların bayramdan önce verilip verilmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? 2022 Temmuz zamlı emekli maaşı ne zaman verilecek? İşte SSK, Bağ-Kur ödeme takvimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? 2022 Temmuz zamlı emekli maaşı ne zaman verilecek? SSK, Bağ-Kur ödeme takvimi...

EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, emekli maaşlarının bayramdan önce ödenmesi yönünde herhangi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

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Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? 2022 Temmuz zamlı emekli maaşı ne zaman verilecek? SSK, Bağ-Kur ödeme takvimi...

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

SSK'lı yeni adı ile 4A sigorta kolu üzerinden emekli olanlar ve 4B yani Bağkur'dan emekli olanların emekli maaşı ödemeleri tahsin numarasının son hanesine göre yapılıyor.

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Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? 2022 Temmuz zamlı emekli maaşı ne zaman verilecek? SSK, Bağ-Kur ödeme takvimi...

SSK'LI (4A)

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,
Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,
Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,
tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir

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Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? 2022 Temmuz zamlı emekli maaşı ne zaman verilecek? SSK, Bağ-Kur ödeme takvimi...

BAĞKUR'LU (4B)

Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde
Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında
Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde
Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.