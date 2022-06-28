Asgari ücrette rakam ortaya çıktı! 2022 Temmuz zammı ile asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte masadaki formüller

5004 liranın üzerinden işverenin de bir yüzde 15.2'lik bir kesinti var. 875 liralık bir toplam kesinti de burada var. Kamunun elinde 1627 liralık bir destek sunulabilir. Bu da 5880 TL'lik bir rakam ediyor. Ben de burada Başkan Erdoğan'ın da devreye gireceğini düşünüyorum ve asgari ücretin 6000 TL olacağını düşünüyorum."