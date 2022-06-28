28 Haziran 2022, Salı
Asgari ücrette rakam ortaya çıktı! 2022 Temmuz zammı ile asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte masadaki formüller
Asgari ücret ne kadar olacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete temmuz zammı ile ilgili müjdeli haberi duyurmasının ardından gözler zam oranına çevrildi. Enflasyon artışı sonrası gündeme gelen asgari ücrete ara zam konusunda detaylar netleşiyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu çarşamba günü toplanacak. Peki, 2022 Temmuz zammı ile asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 28.06.2022 12:08 Güncelleme Tarihi: 28.06.2022 12:08
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