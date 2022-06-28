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Asgari ücrette rakam ortaya çıktı! 2022 Temmuz zammı ile asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte masadaki formüller

Asgari ücret ne kadar olacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete temmuz zammı ile ilgili müjdeli haberi duyurmasının ardından gözler zam oranına çevrildi. Enflasyon artışı sonrası gündeme gelen asgari ücrete ara zam konusunda detaylar netleşiyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu çarşamba günü toplanacak. Peki, 2022 Temmuz zammı ile asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.06.2022 12:08 Güncelleme Tarihi: 28.06.2022 12:08
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Asgari ücrette rakam ortaya çıktı! 2022 Temmuz zammı ile asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte masadaki formüller

Temmuz zammı ile asgari ücret ne kadar olacak? Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği asgari ücret artışı ile ilgili detaylar belli oluyor. Temmuz'da zam yapılacağı kesinleşen asgari ücret ile ilgili komisyon çarşamba günü toplanacak. Şimdi ise gözler zam oranına çevrildi. Asgari ücret artışında birçok formül masada konuşuluyor. Peki, 2022 Temmuz zammı ile asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücrette rakam ortaya çıktı! 2022 Temmuz zammı ile asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte masadaki formüller

ASGARİ ÜCRET NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamaları A Haber ekranlarında değerlendiren Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, asgari ücrete yönelik beklentisini şu sözlerle açıkladı:

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Asgari ücrette rakam ortaya çıktı! 2022 Temmuz zammı ile asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte masadaki formüller

"Asgari ücret komisyonunun bu hafta toplanması kesinleşmiş oldu. Bugün de bir açıklama oldu. İşverenin üstünde fazla yük bırakmayarak asgari ücret artışının olabileceğini söyledi bugün Erdoğan. Belli sayıda işçi çalıştıranlarla daha küçük işletmeler arasında bir fark olacak. Asgari ücretin üzerindeki tüm vergiler kaldırıldı. Sadece prim kesintisi var. 5004 TL'lik asgari ücretin 751 liralık sigorta kesintisi var. Bu kesilince işçiye 4250 lira veriliyor.

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Asgari ücrette rakam ortaya çıktı! 2022 Temmuz zammı ile asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte masadaki formüller

5004 liranın üzerinden işverenin de bir yüzde 15.2'lik bir kesinti var. 875 liralık bir toplam kesinti de burada var. Kamunun elinde 1627 liralık bir destek sunulabilir. Bu da 5880 TL'lik bir rakam ediyor. Ben de burada Başkan Erdoğan'ın da devreye gireceğini düşünüyorum ve asgari ücretin 6000 TL olacağını düşünüyorum."

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Asgari ücrette rakam ortaya çıktı! 2022 Temmuz zammı ile asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte masadaki formüller

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ'i ve işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nu (TİSK) 29 Haziran Çarşamba günü toplantıya davet etti.

İşçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyon, 2022'nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artış için toplanacak.