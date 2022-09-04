HaberlerGaleriEYT'de tek formül netleşti! Kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl! 5 aşamada kapsam belirleniyor! O yaş grubu için...
EYT'de tek formül netleşti! Kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl! 5 aşamada kapsam belirleniyor! O yaş grubu için...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, detaylar da sürekli güncelleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı son taslak üstünde çalışırken, Maliye Bakanlığı da mali boyutu ortaya koyacak. Düzenlemenin kısa sürede tamamlanarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulması bekleniyor. Gelen son bilgilere göre düzenlemede prim gün sayısı esas alınacak. Peki, düzenlemede tek formül hangisi? Kaç yılında sigortalı olanlar EYT'li sayılacak? İşte gelen son bilgiler...