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Haberler Galeri EYT'de tek formül netleşti! Kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl! 5 aşamada kapsam belirleniyor! O yaş grubu için...

EYT'de tek formül netleşti! Kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl! 5 aşamada kapsam belirleniyor! O yaş grubu için...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, detaylar da sürekli güncelleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı son taslak üstünde çalışırken, Maliye Bakanlığı da mali boyutu ortaya koyacak. Düzenlemenin kısa sürede tamamlanarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulması bekleniyor. Gelen son bilgilere göre düzenlemede prim gün sayısı esas alınacak. Peki, düzenlemede tek formül hangisi? Kaç yılında sigortalı olanlar EYT'li sayılacak? İşte gelen son bilgiler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.09.2022 13:27
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EYT’de tek formül netleşti! Kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl! 5 aşamada kapsam belirleniyor! O yaş grubu için...

Eylül ayına girdiğimiz dönemde EYT düzenlemesi için çalışmalar hız kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde oluşturulan çalışma grupları tarafından yaş, yıl, hizmet, emeklilik ve maaş konusunda detaylar netleştiriliyor. Düzenleme için detaylar gelirken, "EYT'de tek formül hangisi? Kaç yılında sigortalı olan EYT'li olacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte, Emeklilikte Yaşa Takılanlar için son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’de tek formül netleşti! Kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl! 5 aşamada kapsam belirleniyor! O yaş grubu için...

PRİM GÜN SAYISI ESAS ALINACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, masada tek formülün olduğunu açıklamıştı.

O formülün detayları da ortaya çıktı.

Erkeklerde 9000 gün ve 25 yıl, kadınlarda 7200 gün ve 20 yılı tamamlayanlar emeklilik hakkı kazanacak.

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EYT’de tek formül netleşti! Kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl! 5 aşamada kapsam belirleniyor! O yaş grubu için...

YASA YÜRÜRLÜĞE GİRERSE 1,5 MİLYON KİŞİ YARARLANACAK

Düzenlemeden 1999 yılı ve öncesi işe girenler yararlanacak.

Sadece SSK'ların değil, Bağ-Kur'lu vatandaşlar da sürece dahil edilecek. Bu kapsamda Türkiye'de 1 milyon kişi bulunuyor ve her yıl 450 bin kişi emekli oluyor.

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EYT’de tek formül netleşti! Kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl! 5 aşamada kapsam belirleniyor! O yaş grubu için...

Yasanın hayata geçtiği dönemde 1,5 milyon kişinin emekli olması bekleniyor. Taslak tamamlandığında Cumhurbaşkanı'na onaya sunulacak

1 Ekim itibarıyla Meclis'e gelmesi beklenen tüm ekonomik düzenlemeler AK Parti MYK toplantısında da ele alındı.

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EYT’de tek formül netleşti! Kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl! 5 aşamada kapsam belirleniyor! O yaş grubu için...

Onlardan biri de EYT düzenlemesi oldu. Bakanlık bünyesinde yapılan çalışmalar konusunda bilgi verildi. Taslak tamamlandığında Cumhurbaşkanlığı onayına sunulacak. Hazırlanan nihai metin, yasa teklifi olarak Meclis gündemine getirilecek.