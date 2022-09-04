TC sonu “0,2,4,6,8” ve “1,3,5,7,9” olanlar dikkat! Aylık 450, 500, 550 veya 600 TL ödeme! Aile sosyal yardım paraları...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen sosyal yardım ödemeleri için gelişmeler yakından takip ediliyor. Emekli, dul, yetimlere 7.200 TL tutarında destek ödemesi yapılacağını açıkladı. Bakan Derya Yanık, konu hakkında önemli detayları paylaştı. Devlet tarafından dar gelirli ailelere destek amacıyla verilen ödeme için detaylar araştırılıyor. Hal böyle olunca, "Aile destek ödemesinden yararlanma şartları nedir? Eylül ayı Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?" sorularına yanıt aranıyor.