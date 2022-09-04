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Haberler Galeri TC sonu “0,2,4,6,8” ve “1,3,5,7,9” olanlar dikkat! Aylık 450, 500, 550 veya 600 TL ödeme! Aile sosyal yardım paraları...

TC sonu “0,2,4,6,8” ve “1,3,5,7,9” olanlar dikkat! Aylık 450, 500, 550 veya 600 TL ödeme! Aile sosyal yardım paraları...

Dar gelirli ailelere hane başına ödenen sosyal yardım ödemeleri için detaylar merak ediliyor. Aile Destek Paketi kapsamında hanelere 450 ile 600 TL arasında ödeme yapılıyor. Ödemeler 12 ay boyunca hesaplara yatacak. İlk taksidi 29 Temmuz tarihinde verilmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı emekli, dul, yetimlere 7.200 TL tutarında destek ödemesi için başvuruların devam edip etmediği merak ediliyor. İşte, aile destek ödemesi için detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.09.2022 17:04 Güncelleme Tarihi: 04.09.2022 17:04
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TC sonu “0,2,4,6,8” ve “1,3,5,7,9” olanlar dikkat! Aylık 450, 500, 550 veya 600 TL ödeme! Aile sosyal yardım paraları...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen sosyal yardım ödemeleri için gelişmeler yakından takip ediliyor. Emekli, dul, yetimlere 7.200 TL tutarında destek ödemesi yapılacağını açıkladı. Bakan Derya Yanık, konu hakkında önemli detayları paylaştı. Devlet tarafından dar gelirli ailelere destek amacıyla verilen ödeme için detaylar araştırılıyor. Hal böyle olunca, "Aile destek ödemesinden yararlanma şartları nedir? Eylül ayı Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?" sorularına yanıt aranıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TC sonu “0,2,4,6,8” ve “1,3,5,7,9” olanlar dikkat! Aylık 450, 500, 550 veya 600 TL ödeme! Aile sosyal yardım paraları...

Aile Destek yardımı ödemeleri ne zaman sorusunun yanıtı Bakan Yanık'ın açıklaması ile gündeme geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı'nda başvurusu onaylanan yaklaşık 831 bin haneye toplam 427,9 milyon TL ödeme gerçekleştirildiğini duyurdu.

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TC sonu “0,2,4,6,8” ve “1,3,5,7,9” olanlar dikkat! Aylık 450, 500, 550 veya 600 TL ödeme! Aile sosyal yardım paraları...

İhtiyaç sahibi vatandaşlara aylık 450, 500, 550 veya 600 TL olmak üzere ödeme yapıldığını belirten Bakan Yanık, başvuruların e-Devlet üzerinden de devam ettiğini belirtti. Peki, Aile Destek Ödemeleri yattı mı? İşte, aile destek yardımı ödeme tarihi ve konuyla ilgili detaylar.

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TC sonu “0,2,4,6,8” ve “1,3,5,7,9” olanlar dikkat! Aylık 450, 500, 550 veya 600 TL ödeme! Aile sosyal yardım paraları...

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Bakan Yanık, "Bu kapsamda 1,6 milyon haneye sosyal yardım ve dayanışma vakıflarımız aracılığıyla hak sahipliği verildi. İlk aşamada başvurusu onaylanan yaklaşık 831 bin haneye toplamda 427,9 milyon TL ödeme gerçekleştirdik.

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TC sonu “0,2,4,6,8” ve “1,3,5,7,9” olanlar dikkat! Aylık 450, 500, 550 veya 600 TL ödeme! Aile sosyal yardım paraları...

Geriye kalan hanelerimize ise ödemelerimizi önümüzdeki süreçte yapacağız. Böylece hak sahipliği kararı verilen toplamda 1,6 milyon hanemize ödemelerimizi gerçekleştirmiş olacağız. " dedi.