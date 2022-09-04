HaberlerGaleriTC sonu “0,2,4,6,8” ve “1,3,5,7,9” olanlar dikkat! Aylık 450, 500, 550 veya 600 TL ödeme! Aile sosyal yardım paraları...
TC sonu “0,2,4,6,8” ve “1,3,5,7,9” olanlar dikkat! Aylık 450, 500, 550 veya 600 TL ödeme! Aile sosyal yardım paraları...
Dar gelirli ailelere hane başına ödenen sosyal yardım ödemeleri için detaylar merak ediliyor. Aile Destek Paketi kapsamında hanelere 450 ile 600 TL arasında ödeme yapılıyor. Ödemeler 12 ay boyunca hesaplara yatacak. İlk taksidi 29 Temmuz tarihinde verilmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı emekli, dul, yetimlere 7.200 TL tutarında destek ödemesi için başvuruların devam edip etmediği merak ediliyor. İşte, aile destek ödemesi için detaylar...