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Maaş promosyonlarına "enflasyon düzenlemesi"! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor | Çıkacak fark tek seferde çalışanlara yatırılması gündemde

Bankaların emeklilere promosyon yarışı kızışırken, KDK'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren maaş promosyon hamlesi geldi. KDK, çalışanların banka maaş promosyonunda, enflasyondaki artışın göz önüne alınarak artış yapılması yönündeki talepleri incelemeye aldı. Çıkacak farkın tek seferde çalışanlara yatırılması da görüşülecek konular arasında yer alıyor.

Giriş Tarihi: 04.09.2022 06:56 Güncelleme Tarihi: 04.09.2022 06:56
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Maaş promosyonlarına enflasyon düzenlemesi! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor | Çıkacak fark tek seferde çalışanlara yatırılması gündemde

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), bankaların verdiği maaş promosyonlarında enflasyon düzenlemesi yapılmasına ilişkin çalışma başlattı. KDK, gelen başvurular üzerine gerekli incelemeleri yaparak ilgili kurumlarla görüşmeler yapacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Maaş promosyonlarına enflasyon düzenlemesi! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor | Çıkacak fark tek seferde çalışanlara yatırılması gündemde

KDK, MAAŞ PROMOSYONUNDA ARTIŞ TALEBİ ALDI

KDK, bir çalışanın yaptığı başvuru üzerine harekete geçti. Çalışanın yaptığı başvuruda, 2021'de Sosyal Güvenlik Kurumu ve birçok kurum ile bir banka arasında 3 yıllığına imzalanan ve süresi de devam eden maaş promosyon sözleşmelerinin, enflasyon ve ekonomik gelişmeler nedeniyle yenilenmesi üzerine talep yer aldı.

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Maaş promosyonlarına enflasyon düzenlemesi! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor | Çıkacak fark tek seferde çalışanlara yatırılması gündemde

Başvuruya göre, bankayla yapılan promosyon protokolünde 111 lira aylık bedel olarak belirlendi. Bunun 3 yıllık karşılığı olan yaklaşık 4 bin lira da çalışanlara peşin ödendi.

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Maaş promosyonlarına enflasyon düzenlemesi! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor | Çıkacak fark tek seferde çalışanlara yatırılması gündemde

Sözleşmenin imzalanmasından sonra artan enflasyonun, promosyon tutarına da aynı oranda yansıması ve enflasyondaki artışa göre artış yapılması talep edildi. Yapılacak değişiklikle çıkacak farkın ise protokolün bitiş tarihine kadar tek seferde çalışanlara yatırılması istendi.

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Maaş promosyonlarına enflasyon düzenlemesi! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor | Çıkacak fark tek seferde çalışanlara yatırılması gündemde

KDK, İLGİLİ KURUMLARLA GÖRÜŞMELER GEÇEKLEŞTİRECEK

Yapılan başvuruda ayrıca, banka maaş promosyon tutarlarında sürekli artış sağlanması amacıyla yaptığı başvurunun daha önce SGK tarafından reddedildiği ancak promosyon sözleşmelerinin bankalarca revize edilmemesi halinde tek taraflı olarak sözleşmenin feshedilmesinin kurumlara herhangi bir mali külfet getirmeyeceği savunuldu.