04 Eylül 2022, Pazar
Maaş promosyonlarına "enflasyon düzenlemesi"! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor | Çıkacak fark tek seferde çalışanlara yatırılması gündemde
Bankaların emeklilere promosyon yarışı kızışırken, KDK'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren maaş promosyon hamlesi geldi. KDK, çalışanların banka maaş promosyonunda, enflasyondaki artışın göz önüne alınarak artış yapılması yönündeki talepleri incelemeye aldı. Çıkacak farkın tek seferde çalışanlara yatırılması da görüşülecek konular arasında yer alıyor.
Giriş Tarihi: 04.09.2022 06:56 Güncelleme Tarihi: 04.09.2022 06:56
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