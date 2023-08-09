09 Ağustos 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri EYT'de maaşı bağlanmayanları ilgilendiriyor! 90 gün detayı dikkat çekti! EYT aylık bağlanma işlemi ne zaman sona erer?

EYT'de maaşı bağlanmayanları ilgilendiriyor! 90 gün detayı dikkat çekti! EYT aylık bağlanma işlemi ne zaman sona erer?

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin yasalaşmasının ardından 3 Mart tarihi itibariyle başvuruda bulunan 1 milyon 900 bin vatandaşın emekli aylığı bağlandı. Emeklilik işlemleri tamamlanan bireyler, peşin ödeme, emekli aylığı, bayram ikramiyesi ve promosyon gibi tüm haklarını alıyor. Bu kapsamda Mart ayında müracaat edip emekli aylığı en düşük emekli aylığına tamamlanan bireylere farkları ödeniyor. İşte konu hakkında son gelişmeler!

Giriş Tarihi: 09.08.2023 10:12
  • 1
  • 15
EYT’de maaşı bağlanmayanları ilgilendiriyor! 90 gün detayı dikkat çekti! EYT aylık bağlanma işlemi ne zaman sona erer?

"EYT aylık bağlanma işlemi ne zaman sona erer?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin yasalaşmasının ardından 3 Mart tarihi itibariyle başvuruda bulunan 1 milyon 900 bin vatandaşın emekli aylığı bağlandı. Emekli aylığı henüz bağlanmayanlar ise detayları merak ediyor. İşte konu hakkında gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
EYT’de maaşı bağlanmayanları ilgilendiriyor! 90 gün detayı dikkat çekti! EYT aylık bağlanma işlemi ne zaman sona erer?

EYT'de henüz maaşı bağlanmayanlar detayları merak ediyor. Konu hakkında uzman isimler tarafından değerlendirmeler geliyor.

  • 3
  • 15
EYT’de maaşı bağlanmayanları ilgilendiriyor! 90 gün detayı dikkat çekti! EYT aylık bağlanma işlemi ne zaman sona erer?

EYT'lilerin nisan ayında emekli olması beklenirken, bazı sebeplerden dolayı emeklilikleri gecikti.

  • 4
  • 15
EYT’de maaşı bağlanmayanları ilgilendiriyor! 90 gün detayı dikkat çekti! EYT aylık bağlanma işlemi ne zaman sona erer?

Bunun sebebi o vatandaşlarımızın başka şehirlerde, iş yerlerinde olan çalışmaları, dosyalarında gözükmemesidir.

  • 5
  • 15
EYT’de maaşı bağlanmayanları ilgilendiriyor! 90 gün detayı dikkat çekti! EYT aylık bağlanma işlemi ne zaman sona erer?

Bundan dolayı başka SGK İl Müdürlükleri'ne yazı yazıldığı ve bu dosyalar beklendiği için emeklilikleri gecikmiş durumda.