HaberlerGaleriEYT sonrası erken emeklilik şartı açıklandı! 48- 49- 50 - 52- 53 yaş listeye eklendi! 1999, 2000, 2008, 2011 sigorta girişi olanlar...
EYT sonrası erken emeklilik şartı açıklandı! 48- 49- 50 - 52- 53 yaş listeye eklendi! 1999, 2000, 2008, 2011 sigorta girişi olanlar...
Emeklilik hayali kuran milyonlarca vatandaş EYT düzenlemesi ile bu imkana kavuştu. Bu süreçte kapsam dışında kalanlar veya prim gün sayısını kıl payı kaçıranlar erken emeklilik için detayları merak ediyor. Yasalarda bulunan bazı durumlar ile emeklilik yaşı öne çekilebiliyor. Kadınlar doğum borçlanması, erkekler ise askerlik borçlanması ile emeklilik yaşını düşürebiliyor. Bu süreçte en belirleyici etken ise işi giriş tarihi oluyor. Erkekler 1, kadınlar ise 6 yıl kazancı sağlayabiliyor. İşte, erken emeklilik için belirlenen o şartlar!