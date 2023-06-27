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Haberler Galeri EYT sonrası erken emeklilik şartı açıklandı! 48- 49- 50 - 52- 53 yaş listeye eklendi! 1999, 2000, 2008, 2011 sigorta girişi olanlar...

EYT sonrası erken emeklilik şartı açıklandı! 48- 49- 50 - 52- 53 yaş listeye eklendi! 1999, 2000, 2008, 2011 sigorta girişi olanlar...

Emeklilik hayali kuran milyonlarca vatandaş EYT düzenlemesi ile bu imkana kavuştu. Bu süreçte kapsam dışında kalanlar veya prim gün sayısını kıl payı kaçıranlar erken emeklilik için detayları merak ediyor. Yasalarda bulunan bazı durumlar ile emeklilik yaşı öne çekilebiliyor. Kadınlar doğum borçlanması, erkekler ise askerlik borçlanması ile emeklilik yaşını düşürebiliyor. Bu süreçte en belirleyici etken ise işi giriş tarihi oluyor. Erkekler 1, kadınlar ise 6 yıl kazancı sağlayabiliyor. İşte, erken emeklilik için belirlenen o şartlar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.06.2023 16:16 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 16:16
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EYT sonrası erken emeklilik şartı açıklandı! 48- 49- 50 - 52- 53 yaş listeye eklendi! 1999, 2000, 2008, 2011 sigorta girişi olanlar...

Erken emeklilik için detayları merak edenler için süreç netleşti. Belirlenen şartları yerine getirenler Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurularını gerçekleştirerek emeklilik hayallerine kavuşabiliyor. Bazı formüllerin doğru takip edilerek uygulanması neticesinde kadınlar 1, erkekler ise 6 yıl kazanç sağlayarak erken emeklilik fırsatından yararlanabilecek. Diğer yandan bu imkandan yararlanırken, ödenecek paradan da tasarruf edilebilecek. İşte, erken emeklilik için aranan şartlar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT sonrası erken emeklilik şartı açıklandı! 48- 49- 50 - 52- 53 yaş listeye eklendi! 1999, 2000, 2008, 2011 sigorta girişi olanlar...

Emeklilik sisteminde kadınlara pozitif ayrımcılık getirecek yeni düzenleme geliyor. Seçimlerden sonra çıkartılacak yasal düzenlemeler ile milyonlarca ev kadını ve tüm anne hem sosyal güvenceye kavuşacak hem de emeklilik hakkı elde edecek.

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EYT sonrası erken emeklilik şartı açıklandı! 48- 49- 50 - 52- 53 yaş listeye eklendi! 1999, 2000, 2008, 2011 sigorta girişi olanlar...

AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan Aile Koruma Kalkanı paketinin detayları da belli olmaya başladı. Buna göre sistem 4 ayaklı yürütülecek. İlk bölümde hiç sigortası olmayan, ya da bu güne kadar çalışma imkanı bulamamış ev kadınlarının sosyal güvencesi ve emekliliği sağlanacak.

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EYT sonrası erken emeklilik şartı açıklandı! 48- 49- 50 - 52- 53 yaş listeye eklendi! 1999, 2000, 2008, 2011 sigorta girişi olanlar...

İkinci adımda ise anneler açısından çocuk sayısına göre erken emeklilik imkanları devreye alınacak. Üçüncü adımda da çalışan anneler için bir yıpranma düzenlemesi ile hem yaş şartı hem de prim desteği ile erken emeklilik sağlanacak.

Son adım ise doğum borçlanması ile ilgili olacak. Sigortadan önce dünyaya gelen çocuklar için de doğum borçlanması yapılarak prim kazanma ile ilgili de çalışma başlatılacak.

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EYT sonrası erken emeklilik şartı açıklandı! 48- 49- 50 - 52- 53 yaş listeye eklendi! 1999, 2000, 2008, 2011 sigorta girişi olanlar...

EV HANIMLARINA SİGORTA DESTEĞİ

İlk adımda herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ve primi de bulunmayan ev kadınları için sigorta sistemi devreye alınacak. Anneler isteğe bağlı sigorta sistemi ile sosyal güvenceye kavuşturulacak. Burada ödenecek primlerin her ay üçte birini devlet karşılayacak.

Ev kadınları daha az prim ödeyerek daha erken emekli olabilecek. Sadece emeklilik değil sosyal güvence ile birlikte sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanabilecekler. Sadece kendileri değil bakmakla yükümlü oldukları kişiler de sosyal güvenceden yararlanmış olacak.