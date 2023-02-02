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Haberler Galeri EYT SON DAKİKA gelişmeleri neler? EYT Meclis'ten geçti mi, emekli maaşları ne kadar? EYT şartları, prim gün sayısı...

EYT SON DAKİKA gelişmeleri neler? EYT Meclis'ten geçti mi, emekli maaşları ne kadar? EYT şartları, prim gün sayısı...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. EYT'de sona yaklaşılırken, söz konusu düzenleme bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. EYT için öncelikli olarak 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi şartı bulunuyor. . Görüşmeler sonunda teklifin komisyondan geçmesi ve haftaya Meclis Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT düzenlemesi ne zaman yasalaşacak? İşte EYT'de son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 02.02.2023 11:16 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 11:22
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EYT SON DAKİKA gelişmeleri neler? EYT Meclis’ten geçti mi, emekli maaşları ne kadar? EYT şartları, prim gün sayısı...

EYT'lilerin heyecanla beklediği Meclis süreci hafta başı itibarıyla başladı. İmza sürecinin tamamlanmasıyla yasa teklifi niteliği kazanan düzenleme TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Şimdi ise gözler bugün yapılacak olan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na çevrildi. Görüşmelerin ardından EYT'nin yasalaşması için iki aşama kalacak.Peki, EYT ne zaman yasalaşacak? İşte, 2 ŞUBAT EYT SON DURUM!

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EYT SON DAKİKA gelişmeleri neler? EYT Meclis’ten geçti mi, emekli maaşları ne kadar? EYT şartları, prim gün sayısı...

EYT'DE ÜÇÜNCÜ AŞAMAYA GELİNDİ!

EYT düzenlemesi bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak.Düzenlemenin, AK Parti ve MHP Milletvekillerinin çoğunluğu oluşturduğu komisyondan geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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EYT SON DAKİKA gelişmeleri neler? EYT Meclis’ten geçti mi, emekli maaşları ne kadar? EYT şartları, prim gün sayısı...

Ayrıca muhalefet partilerinin de itirazlarını belirtmekle beraber düzenlemenin geneliyle ilgili büyük oranda itirazları bulunmuyor. Düzenlemenin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçmesinin ardından EYT'nin yasalaşma sürecindeki üçüncü aşama da geride kalmış olacak.

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EYT SON DAKİKA gelişmeleri neler? EYT Meclis’ten geçti mi, emekli maaşları ne kadar? EYT şartları, prim gün sayısı...

EYT NE ZAMAN ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

EYT düzenlemesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçmesi durumunda haftaya TBMM Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor.

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EYT SON DAKİKA gelişmeleri neler? EYT Meclis’ten geçti mi, emekli maaşları ne kadar? EYT şartları, prim gün sayısı...

Planlanan takvimde bir aksaklık olmaması halinde görüşmelere 7 Şubat Salı günü geçilmesi ve en kısa süre içerisinde onaylanması bekleniyor.