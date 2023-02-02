EYT SON DAKİKA gelişmeleri neler? EYT Meclis'ten geçti mi, emekli maaşları ne kadar? EYT şartları, prim gün sayısı...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. EYT'de sona yaklaşılırken, söz konusu düzenleme bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. EYT için öncelikli olarak 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi şartı bulunuyor. . Görüşmeler sonunda teklifin komisyondan geçmesi ve haftaya Meclis Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT düzenlemesi ne zaman yasalaşacak? İşte EYT'de son dakika gelişmeleri...