Ev, iş yeri ve arsa satışlarında yeni kurallar! Ödeme sistemi değişti: 1 Aralık’tan itibaren zorunlu olacak

Ev, iş yeri ve arsa başta olmak üzere taşınmaz satışlarında yeni bir döneme giriliyor. Ticaret Bakanlığı, alıcı ve satıcıları dolandırıcılık riskine karşı korumayı amaçlayan Güvenli Ödeme Sistemi'nin zorunlu uygulama tarihini 1 Aralık olarak belirledi. Peki, tapu devri ile satış bedelinin eş zamanlı el değiştirmesini sağlayacak sistem nasıl işleyecek? İşte detaylar...

Ev, iş yeri, arsa ve diğer taşınmazların alım satımında ödeme süreci değişiyor. Ticaret Bakanlığı, taşınmaz satışlarında dolandırıcılık ve sahteciliğin önüne geçilmesi amacıyla hayata geçirilecek Güvenli Ödeme Sistemi için yeni tarihi belirledi. Teknik altyapı ve entegrasyon çalışmalarının tamamlanabilmesi amacıyla zorunlu uygulamanın 1 Aralık'ta başlaması kararlaştırıldı. GAYRİMENKUL ALIM SATIMINDA YENİ DÖNEM!

DOLANDIRICILIĞA KARŞI YENİ ÖNLEM Güvenli Ödeme Sistemi ile taşınmaz alım satımında hem alıcıların hem de satıcıların dolandırıcılık ve sahtecilik risklerine karşı korunması hedefleniyor. Yeni uygulamayla para transferlerinin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi ve taşınmaz ticaretindeki kayıt dışılığın azaltılması amaçlanıyor.

TAŞINMAZ SATIŞLARINDA YÖNETMELİK DEĞİŞTİ Taşınmaz satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi'ne geçilmesi amacıyla 29 Nisan'da Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapılmıştı. Düzenlemeyle taşınmaz satışlarında ödeme işlemlerinin belirli koşullarda Güvenli Ödeme Sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi öngörülmüştü.

TAŞINMAZ SATIŞLARINDA ÖDEME NASIL YAPILACAK? Yeni düzenlemeye göre taşınmaz satış bedelinin bir kısmının veya tamamının nakit, havale ya da elektronik fon transferi (EFT) yoluyla ödenmesi halinde para transferi Güvenli Ödeme Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Böylece alıcı ile satıcı arasındaki ödeme işlemlerinin güvenli bir sistem aracılığıyla yapılması sağlanacak.