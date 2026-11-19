2027 işsizlik maaşı ne kadar olacak? En düşük ödeme 15 bin TL'yi aşabilir: 4 ayrı zam hesabı

2027 yılı asgari ücret zammı, işsizlik maaşı alacak milyonlarca çalışanı da yakından ilgilendiriyor. Yeni asgari ücret henüz belirlenmezken, işsizlik ödeneğinin alt ve üst sınırları için dört farklı hesaplama gündeme geldi. Yüzde 20, 25, 30 ve 35 zam senaryolarına göre en düşük işsizlik maaşı 15 bin TL'yi aşabilecek. Peki, 2027'de işsizlik maaşı ne kadar olacak?

2027 yılında geçerli olacak asgari ücret için geri sayım sürerken, işsizlik maaşında da yeni tutarlar merak ediliyor. Kendi isteği dışında işten ayrılan ve gerekli şartları sağlayan sigortalı çalışanlara belirli bir süre ödenen işsizlik ödeneği, 1 Ocak 2027'den itibaren geçerli olacak asgari ücrete bağlı olarak artacak. YARGITAY'DAN MİLYONLARI İLGİLENDİREN EMEKLİLİK KARARI!

İşsizlik ödeneğinin alt ve üst sınırları asgari ücret üzerinden hesaplandığı için yeni yılda ödenecek tutarlar, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun belirleyeceği rakama göre şekillenecek. 2027 yılı asgari ücreti henüz açıklanmadığından işsizlik maaşının yeni alt ve üst sınırları da kesinleşmedi. Ancak asgari ücrete yüzde 20, 25, 30 ve 35 oranlarında zam yapılması ihtimallerine göre dört farklı hesaplama ortaya çıktı.

2027 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLACAK? Mevcut hesaplamalara göre en düşük işsizlik maaşı 13.111,72 TL, en yüksek işsizlik maaşı ise 26.223,44 TL olarak uygulanıyor. Yeni yılda asgari ücrete yapılacak zam oranına bağlı olarak işsizlik ödeneğinin alt ve üst sınırları da değişecek.

İŞSİZLİK MAAŞINDA 4 FARKLI ZAM SENARYOSU 2027 yılı için asgari ücrette yüzde 20, 25, 30 ve 35 artış ihtimalleri üzerinden yapılan hesaplamalar şöyle: Asgari ücret zammı En düşük işsizlik maaşı En yüksek işsizlik maaşı Mevcut tutar 13.111,72 TL 26.223,44 TL %20 zam 15.734,06 TL 31.468,13 TL %25 zam 16.389,65 TL 32.779,30 TL %30 zam 17.045,24 TL 34.090,47 TL %35 zam 17.700,82 TL 35.401,64 TL Not: Tablodaki 2027 tutarları kesinleşmiş maaşlar değil, olası asgari ücret artışlarına göre yapılan hesaplamalardır.