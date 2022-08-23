EYT için son noktayı koydu! 49,50,51,52 yaşında herkesi kapsıyor! "Tek formül var" EYT ne zaman çıkacak, son durum ne?

Emeklilikte Yaşan Takılanlar (EYT) için çalışmalar hız kazandı. Uzun süredir çalışma hakkında bir çok formül masada yer alıyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuya son noktayı koydu. Bakan Bilgin, şuan masada bir tane EYT formülü olduğunu açıkladı. Kısa süre önce Hollanda ve Almanya modellerinin gündem de yer aldığı konuşulmuştu. EYT çalışmasının 2022 yılı sonuna kadar açıklanması bekleniyor. Kapsam dışında kalanlar da kendileri için atılacak bir adım olup olmadığını merak ediyor. İşte, EYT düzenlemesi için son gelişmeler...