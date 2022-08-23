23 Ağustos 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri EYT için son noktayı koydu! 49,50,51,52 yaşında herkesi kapsıyor! "Tek formül var" EYT ne zaman çıkacak, son durum ne?

EYT için son noktayı koydu! 49,50,51,52 yaşında herkesi kapsıyor! "Tek formül var" EYT ne zaman çıkacak, son durum ne?

Emeklilikte Yaşan Takılanlar (EYT) için çalışmalar hız kazandı. Uzun süredir çalışma hakkında bir çok formül masada yer alıyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuya son noktayı koydu. Bakan Bilgin, şuan masada bir tane EYT formülü olduğunu açıkladı. Kısa süre önce Hollanda ve Almanya modellerinin gündem de yer aldığı konuşulmuştu. EYT çalışmasının 2022 yılı sonuna kadar açıklanması bekleniyor. Kapsam dışında kalanlar da kendileri için atılacak bir adım olup olmadığını merak ediyor. İşte, EYT düzenlemesi için son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.08.2022 10:35 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022 10:35
  • 1
  • 16
EYT için son noktayı koydu! 49,50,51,52 yaşında herkesi kapsıyor! Tek formül var EYT ne zaman çıkacak, son durum ne?

EYT ne zaman çıkacak, son durum ne? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) çalışması için gelişmeler yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT için masada tek formülün yer aldığını açıkladı. Diğer yandan Bakan Bilgin,"Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor. Bu doğru değil." ifadelerini kullandı. Peki, EYT çalışması ne zaman yürürlüğe girecek? EYT düzenlemesi son durum ne?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
EYT için son noktayı koydu! 49,50,51,52 yaşında herkesi kapsıyor! Tek formül var EYT ne zaman çıkacak, son durum ne?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kabine sonrası Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

  • 3
  • 16
EYT için son noktayı koydu! 49,50,51,52 yaşında herkesi kapsıyor! Tek formül var EYT ne zaman çıkacak, son durum ne?

Bakan Bilgin, "Şu an masamızda sadece bir tane EYT formülü var. Daha çalışmamız sürüyor, bir çok aşamadan geçecek" dedi. A Para Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu detayları aktardı.

  • 4
  • 16
EYT için son noktayı koydu! 49,50,51,52 yaşında herkesi kapsıyor! Tek formül var EYT ne zaman çıkacak, son durum ne?

İşte o açıklamalardan satır başları;

Son dönemin en çok konuşulan konularından bir tanesi. Aylardır da çalışma yürütülüyor. Bakan Bilgin yine A Haber'e yaptığı özel açıklamalarda yıl sonuna kadar çalışmayı tamamlayacaklarını belki Ocak ayı civarında bunu Meclis'e sunmayı planladıklarını dile getirmişti.

  • 5
  • 16
EYT için son noktayı koydu! 49,50,51,52 yaşında herkesi kapsıyor! Tek formül var EYT ne zaman çıkacak, son durum ne?

Birçok formül üzerinde tartışılıyor ancak son çalışma ne aşamada var onu sorduk, masada kaç formül olduğunu sorma fırsatımız oldu. Bakan Bilgin'in vermiş olduğu yanıt tek formül oldu.