23 Ağustos 2022, Salı
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Altın fiyatlarında yön ne olur? Almalı mı satmalı mı?
Son dakika ekonomi haberi... Piyasalar güne nasıl başladı? Altın fiyatlarında beklentiler neler? Alım için uygun seviye ne? Ekonomist Belgin Maviş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.