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Altın fiyatlarında yön ne olur? Almalı mı satmalı mı?

A Haber
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Giriş: 23.08.2022 10:05
Son dakika ekonomi haberi... Piyasalar güne nasıl başladı? Altın fiyatlarında beklentiler neler? Alım için uygun seviye ne? Ekonomist Belgin Maviş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Altın fiyatlarında yön ne olur? ALTIN FİYATLARINDA YÖN NE OLUR?

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