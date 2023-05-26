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Haberler Galeri Erken emeklilik prim - yaş çizelgesi neticelendi! 1999 - 2000 - 2001 - 2002 sonrası dikkat! 900 gün indirim ile 3600 ve 4500 prim...

Erken emeklilik prim - yaş çizelgesi neticelendi! 1999 - 2000 - 2001 - 2002 sonrası dikkat! 900 gün indirim ile 3600 ve 4500 prim...

EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından kapsam dışında kalanlar diğer atılacak adımları yakından takip ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni emeklilik sistemi için önemli açıklamalarda bulundu. Kadınlara emeklilik yaşı esnetilmesi, Bağ-Kur prim eşitlemesi ve kademeli yaş indirimi gibi konuların masaya gelmesi bekleniyor. Bu süreçte kısmi emeklilik için şartlar da araştırılan konular arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kademeli emeklilik için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, erken emeklilik prim - yaş çizelgesi!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.05.2023 17:22
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Erken emeklilik prim - yaş çizelgesi neticelendi! 1999 - 2000 - 2001 - 2002 sonrası dikkat! 900 gün indirim ile 3600 ve 4500 prim...

EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından milyonlarca vatandaş emeklilik başvurularında bulundu. 1.6 milyonu aşkın vatandaşın yararlandığı düzenleme sonrasında kapsam dışında kalanlar yeni emeklilik düzenlemesi için atılacak adımları yakından takip ediliyor. Yeni sistemde kadınların emeklilik yaşının esnetilebileceği ve Bağ-Kur prim eşitlemesi için de adımların atılması bekleniyor. İşte, erken emeklilik için tüm gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Erken emeklilik prim - yaş çizelgesi neticelendi! 1999 - 2000 - 2001 - 2002 sonrası dikkat! 900 gün indirim ile 3600 ve 4500 prim...

YENİ EMEKLİLİK REFORMU GELİYOR

Emeklilikte Yaşa Takılanlar meselesinin çözülmesinin ardından, Bağ-Kur'lu çalışanların 9.000 prim günü ile emeklilik şartının tıpkı SGK'lılar gibi 7.200 güne düşürülmesi için çalışmalar başlamıştı.

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Erken emeklilik prim - yaş çizelgesi neticelendi! 1999 - 2000 - 2001 - 2002 sonrası dikkat! 900 gün indirim ile 3600 ve 4500 prim...

Başkan Erdoğan yeni bir emeklilik reformu için müjde verdi. Buna göre Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi hayata geçirilecek.

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Erken emeklilik prim - yaş çizelgesi neticelendi! 1999 - 2000 - 2001 - 2002 sonrası dikkat! 900 gün indirim ile 3600 ve 4500 prim...

Kadınlarda anne olma, çocuk sayısı gibi kriterler emeklilik yaşını öne çekecek.

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Erken emeklilik prim - yaş çizelgesi neticelendi! 1999 - 2000 - 2001 - 2002 sonrası dikkat! 900 gün indirim ile 3600 ve 4500 prim...

KADINLARDA EMEKLİLİK YAŞI DÜŞÜYOR

Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında ev hanımlarının isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birinin devlet tarafından karşılanacağı açıklandı.