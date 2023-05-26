Erken emeklilik prim - yaş çizelgesi neticelendi! 1999 - 2000 - 2001 - 2002 sonrası dikkat! 900 gün indirim ile 3600 ve 4500 prim...

EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından kapsam dışında kalanlar diğer atılacak adımları yakından takip ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni emeklilik sistemi için önemli açıklamalarda bulundu. Kadınlara emeklilik yaşı esnetilmesi, Bağ-Kur prim eşitlemesi ve kademeli yaş indirimi gibi konuların masaya gelmesi bekleniyor. Bu süreçte kısmi emeklilik için şartlar da araştırılan konular arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kademeli emeklilik için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, erken emeklilik prim - yaş çizelgesi!