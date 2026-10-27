Her şey bir saksıyla başladı! 150 bin çiçekten 1 kilo elde ediliyor, gramı 900 TL

Adana'nın Kozan ilçesinde 20 yıl önce bir saksıda safran yetiştirmeye başlayan Ali Gök, üretimini iki dönümlük araziye taşıdı. Yaklaşık 150 bin çiçekten yalnızca 1 kilogram elde edilen safranın gramı 900 TL'den satılırken, bu yıl 500-600 gram ürün bekleniyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan Ali Gök, 20 yıl önce bir saksıda başladığı safran üretimini iki dönümlük araziye taşıdı. İlçeye bağlı Kızlarsekisi Mahallesi'nde yetiştirilen ve gramı 900 TL'den satılan safranın hasadı başladı.

Gün doğmadan toplanan çiçeklerin tek tek ayıklandığı üretimde, yaklaşık 150 bin çiçekten yalnızca 1 kilogram safran elde ediliyor. Bu yıl yağışların bol olmasıyla çiçeklenme erken başlarken, üretici hem verimden hem de ürün kalitesinden memnun olduğunu belirtti.

BİR SAKSIYLA BAŞLADI, İKİ DÖNÜMLÜK ARAZİYE ULAŞTI Safran yetiştiriciliğine 20 yıl önce Safranbolu'nun Davutoba köyünden getirdiği soğanlarla başlayan Ali Gök, ilk ekimini bir saksıda yaptı. Zamanla üretimini artıran Gök, bugün iki dönümlük arazide safran yetiştiriyor. Hasadın başladığı tarlada bu yıl 500-600 gram ürün bekleniyor. Bol yağış nedeniyle çiçeklenmenin erken başladığını belirten Gök, ürün kalitesinin de iyi olduğunu söyledi.

150 BİN ÇİÇEKTEN 1 KİLOGRAM SAFRAN ELDE EDİLİYOR Safran üretiminin yoğun emek gerektirdiğini anlatan Gök, hasat döneminde yaklaşık 45 gün boyunca her gün çiçek topladıklarını belirtti. Yaklaşık 150 bin çiçekten 1 kilogram safran elde edilebildiğini ifade eden Gök, "Ben bu yıl iki dönüme ekim yaptım. Bu sezon 500-600 gram ürün bekliyorum. Safran üretimi çok zahmetli bir iş. Her çiçeği tek tek toplamak ve ayıklamak gerekiyor. Şu anda elimizde iki dönüm falan arazimiz var ama daha yeni başladı hasat. Çiçek dönemi 15 gün sonra daha yoğunlaşacak. Bu yıl kalitemiz de güzel. Bu sene yağış bol olduğu için hem erken başladı hasat hem kalite güzel. Fiyat bakımından da bu sene gramı 900 TL" dedi.

GÜNEŞ DOĞMADAN BAŞLIYOR, GECE YARISINA KADAR ÇALIŞIYOR Safran hasadında günün ilk ışıklarından önce mesaiye başladıklarını belirten Gök, çiçeklerin toplanmasının ardından ayıklama işleminin gece geç saatlere kadar sürdüğünü anlattı. Çiçeklerin farklı bölümlerini kullanım alanlarına göre ayırdıklarını söyleyen Gök, "Sabahları güneş doğmadan çiçekleri topluyoruz. Gün içinde ayıklama yapıyoruz, akşam da gece saat 01.00-02.00'ye kadar çalışıyoruz. Çiçeklerin kırmızı tellerini, sarı kısımlarını ve mavi taç yapraklarını ayrı ayrı ayırıyoruz. Her birinin farklı kullanım alanı var. En değerli kısmı kırmızı telleri. Ürünü hassas terazide tartarak satıyoruz" konuştu.