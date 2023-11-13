Emekliye müjde sabah saatlerinde duyuruldu! 2 ödeme birden yapılacak! 4A,4B,4C'liye 5 bin TL'ye ek 12.500 TL...

Emekliye son dakika müjdesi geldi! Milyonlarca vataşın beklediği 5 bin TL ikramiye ödemeleri için son gün yaklaşırken, bankalar da pormosyon yarışına girdi. 2023 Kasım ayı itibarıyla ödeme miktarları güncellendi. Bu kapsamda, emeklilere özel sunulan promosyon tutarları ve avantajlar, bankalar arasında rekabetin arttığı bir döneme işaret ediyor. Peki, en yüksek promosyon ödemesi hangi bankada? İşte, detaylar...