Emekliye en az 416 TL ek ödeme! 3 aylık fark hesaplara yatacak! SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar?

Emekliler zamlı maaşların yatmasını bekliyor. SSK emeklileri 17 Ocak, Bağ-Kur emeklileri 24 Ocak'tan itibaren zamlı maaşları almaya başlayacak. Emeklilere yapılan zammın dışında enflasyon farkı da eklendi. Emeklilerin enflasyondan olumsuz etkilenmemesi için verilen farklar memurlar için 3 aydır birikiyor. 3 aylık enflasyon farkını toplu olarak alacak memurların maaşlarına en az 416 TL ek ödeme yapılacak. Peki, zamlı emekli maaşları ne kadar oldu? SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar? İşte 2020 zamlı emekli maaşları ile ilgili bilgiler...

Giriş Tarihi: 13.01.2020 11:16 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020 11:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





