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Emekliye en az 416 TL ek ödeme! 3 aylık fark hesaplara yatacak! SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar?

Emekliler zamlı maaşların yatmasını bekliyor. SSK emeklileri 17 Ocak, Bağ-Kur emeklileri 24 Ocak'tan itibaren zamlı maaşları almaya başlayacak. Emeklilere yapılan zammın dışında enflasyon farkı da eklendi. Emeklilerin enflasyondan olumsuz etkilenmemesi için verilen farklar memurlar için 3 aydır birikiyor. 3 aylık enflasyon farkını toplu olarak alacak memurların maaşlarına en az 416 TL ek ödeme yapılacak. Peki, zamlı emekli maaşları ne kadar oldu? SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar? İşte 2020 zamlı emekli maaşları ile ilgili bilgiler...

Giriş Tarihi: 13.01.2020 11:16 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020 11:25
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Emekliye en az 416 TL ek ödeme! 3 aylık fark hesaplara yatacak! SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar?

Emekliye yüzde 6.5 oranında zam yapıldı. Emekliler enflasyon farkı ile oluşan zammı bu ay alacak. SSK emeklileri 17 Ocak itibarıyla maaşlarını hesaplarda görmeye başlayacak. Bağ-Kur emeklileri ise 24 Ocak 2020 itibarıyla paralarını alacak. Memur emeklileri zamlı maaşların yanı sıra 3 aylık enflasyon farkı da alacak. Enflasyon farkı 416 TL'nin altında olmayacak. Peki, SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar? 2020 zamlı emekli maaşları ne kadar oldu? İşte emekli maaşları ödeme tablosu...

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Emekliye en az 416 TL ek ödeme! 3 aylık fark hesaplara yatacak! SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar?

Ocak zamlarını öğrenen emekliler, yeni aylıklarına kavuşuyor. Zamlı emekli maaşı ödemeleri ayın 17'sinde SSK emeklileri ile başlayacak. SSK emeklileri yüzde 6.5 artışın yansıtıldığı yeni aylıklarını 17-27 Ocak tarihleri arasında alacak.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK? İŞTE O TARİH - VİDEO

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Emekliye en az 416 TL ek ödeme! 3 aylık fark hesaplara yatacak! SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar?

GÖZLER BAKANLIK'TA

Ayrıca memur emeklileri için de fark ödemesi yapılacak. Yaklaşık 2 milyon memur emeklisine maaşları her ayın 1'i ile 5'i arasında yatırılıyor.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK? İŞTE O TARİH - VİDEO

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Emekliye en az 416 TL ek ödeme! 3 aylık fark hesaplara yatacak! SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar?

Emekliler yüzde 5.5 zamla oluşan farklarını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulacak tarihte hesabında görecek.

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Emekliye en az 416 TL ek ödeme! 3 aylık fark hesaplara yatacak! SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar?

Emekliler yüzde 5.5 zamla oluşan farklarını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulacak tarihte hesabında görecek.