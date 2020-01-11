Emekliye en az 416 TL fark ödenecek! Zamlı emekli maaşları ne kadar oldu? Canlı yayında açıkladı |VİDEO

Son dakika haberi; 2020 yılı zamlı memur maaşları belli oldu. Memurlar yüzde 5.49 oranında zam alacak. Peki memurlara aile yardımı ne kadar oldu? Toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı alan memurlar üçüncü artışı aile parasında yaşadı. 2 çocuk ve eş parası aylık 478,06 lira oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığının genelgesiyle de kat sayılar açıklandı. Detayları A Haber ekranında hafta içi her zaman Erkan Tan'ın sunumuyla canlı yayınlanan "Sabah Ajansı" programına konuk olan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem anlattı.

Emekliler zamlı maaşlarını bekliyor. Yüzde 6.5 oranında zam alan emeklilerin zamlı maaşları bu ay ödenecek.

Buna göre; SSK emeklileri 17 Ocak'ta, Bağ-Kur emeklileri 24 Ocak'ta zamlı maaş ödemelerini alacak. Memurlar zammın dışında 3 aylık fark ödemesi alacak. Memur emeklilerine ödenecek olan en az fark 416 TL 28 kuruş olacak. 3 aylık fark ile birlikte en düşük memur emeklisi maaşı merak ediliyor.

Peki, zamlı emekli maaşları ne kadar oldu? Sizler için ahaber.com.tr ekibi olarak zamlı maaşları derledik. İşte emeklilerin heyecanla beklediği o detaylar...