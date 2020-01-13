İkramiyeye 450 TL zam senaryosu! 2020 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Emekliler 2018 yılından itibaren dini bayramlar öncesi bin TL ödeme alıyor. Şu ana kadar 4 bayram geride kalırken, emekliler 4 bin TL ödeme aldı. 12.5 milyon kişiyi kapsayan ödeme ağı için devletin kasasından her dönem 11 milyar TL çıktı. Ölüm aylığı ve vazife malülü aylığı alanlara da emekli bayram ikramiyesi yatırıldı. Ödemeler kişilerin maaş hisseleri oranında yapıldı. Emekliler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçen uygulamadan oldukça memnun. Ancak emekli bayram ikramiyesinin günümüz koşullarında değerinin azaldığı vurgulanıyor. Bu nedenle emekli bayram ikramiyelerine de maaşlarda olduğu gibi zam yapılması talep ediliyor. Zam için enflasyon ve yeniden değerleme oranları ortaya konuluyor. Yeniden değerleme oranı yüzde 22,58 olarak gerçekleşti. Bu zam oranı kabul edilirse emekli bayram ikramiyesi 450 TL artacak. Enflasyon ise 11,84 olarak açıklandı. Bu zam gerçekleşirse de emeklilerin alacağı zamn 225 TL bandında olacak. Peki, 2020 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi zamlanacak mı? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 13.01.2020 11:44 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020 11:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





