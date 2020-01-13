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İkramiyeye 450 TL zam senaryosu! 2020 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Emekliler 2018 yılından itibaren dini bayramlar öncesi bin TL ödeme alıyor. Şu ana kadar 4 bayram geride kalırken, emekliler 4 bin TL ödeme aldı. 12.5 milyon kişiyi kapsayan ödeme ağı için devletin kasasından her dönem 11 milyar TL çıktı. Ölüm aylığı ve vazife malülü aylığı alanlara da emekli bayram ikramiyesi yatırıldı. Ödemeler kişilerin maaş hisseleri oranında yapıldı. Emekliler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçen uygulamadan oldukça memnun. Ancak emekli bayram ikramiyesinin günümüz koşullarında değerinin azaldığı vurgulanıyor. Bu nedenle emekli bayram ikramiyelerine de maaşlarda olduğu gibi zam yapılması talep ediliyor. Zam için enflasyon ve yeniden değerleme oranları ortaya konuluyor. Yeniden değerleme oranı yüzde 22,58 olarak gerçekleşti. Bu zam oranı kabul edilirse emekli bayram ikramiyesi 450 TL artacak. Enflasyon ise 11,84 olarak açıklandı. Bu zam gerçekleşirse de emeklilerin alacağı zamn 225 TL bandında olacak. Peki, 2020 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi zamlanacak mı? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 13.01.2020 11:44 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020 11:51
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İkramiyeye 450 TL zam senaryosu! 2020 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Emekli bayram ikramiyesi uygulaması bu yıl da sürecek. Emeklilere 2018'in Ramazan ayı itibarıyla yapılmaya başlanan ikramiye ödemesinde bugüne kadar her bir hak sahibine 4 bin TL ücret verildi. Devletin kasasından her defasında 11 milyar TL ödenek çıktı. Toplamda 44 milyar TL civarında bir ödeme emekliler için yapıldı. Emekliler uygulamadan memnun ancak zam beklentisi de mevcut. Emekli bayram ikramiyesi zammı için yeniden değerleme oranı ve enflasyon zammı konuşuluyor. Zam senaryoları gerçekleşirse emekliler 450 TL fazla ödeme alabilir. Peki, 2020 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte detaylar...

MİLYONLARCA EMEKLİYE ZAM MÜJDESİ! KİM NE KADAR ALACAK? İŞTE YANITI - VİDEO

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İkramiyeye 450 TL zam senaryosu! 2020 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

12.5 MİLYON EMEKLİYE ÖDEME YAPILDI

Emekli bayram ikramiyesi uygulaması ilk günden itibaren bin TL olarak sürüyor. Emeklilere devlet eliyle 4 bayramda toplamda 4 bin TL para verildi. Uygulamadan 12.5 milyon emekli yararlandı. Ödemeler için devletin kasasından her seferin 10 milyarın üzerinde para çıktı.

GALERİNİN SONUNDA MAAŞ TABLOSU YER ALMAKTADIR

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İkramiyeye 450 TL zam senaryosu! 2020 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Ancak emekliler, ikramiyede yeni tutar bekliyor. İkramiye artışının bir kurala bağlanmasını isteyen emekliler, 'enflasyon güncellemesi' ya da 'her yıl vergi ve harçlara yapılacak artışı gösteren yeniden değerleme oranının yansıtılması' beklentisi taşıyor.

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İkramiyeye 450 TL zam senaryosu! 2020 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Enflasyon artışı hayata geçerse; 11.84'lük tahmine göre ikramiye bin 116 liraya yükselecek. Yeniden değerleme artışı gelirse de yüzde 22.58 artışla bin 225 lira 80 kuruşa çıkacak.

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İkramiyeye 450 TL zam senaryosu! 2020 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Ayrıca aylık almakta olan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alabilecek.