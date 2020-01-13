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25 yıl evli kalana emeklilik müjdesi! Ev hanımlarına emeklilik ne zaman çıkacak? SSK Bağkur prim ödemesi ne kadar?

Ev hanımlarına emeklilik fırsatı geliyor. Ülkemizde kadınların iş hayatına katılımına büyük önem veriliyor. Kadınların kariyer yapabilmesi için birçok pozitif ayrımcılık veriliyor. Kadının aile hayatındaki yerini kaybetmemesi için de koşullar sağlanmaya çalışılıyor. Bu kapsamda annelere doğum izni süresince maaş ödeniyor. Doğum sonrası emzirme görevinin yerine getirilmesi ve çocukla vakit geçirebilmesi için annelere yarım gün çalışma hakkı veriliyor. Ancak ülkemizde iş hayatına hiç katılmamış birçok kadın da bulunuyor. Milyonları kapsayan bu konuda da bir adım atılması bekleniyor. Bilindiği üzere sigorta geçmişi olan kişiler çocuk borçlanmaları ile 6 yıllık ödeme yaparak emekli olabiliyor. Doğum borçlanması ile binlerce kişi her yıl erken emeklilik avantajını kullanıyor. Ancak hiç iş yaşamına girmemiş kadınların emeklilik şansı yok. Getirilecek düzenleme ile 25 yıl evli kalmış kadınların 50 yaş itibarıyla borçlanma ödemesi yaparak emekli olabilmesi sağlanacak. Peki, ev hanımlarına emeklilik ne zaman çıkacak? SSK Bağ-Kur prim ödemesi ne kadar? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 13.01.2020 09:58 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020 10:03
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25 yıl evli kalana emeklilik müjdesi! Ev hanımlarına emeklilik ne zaman çıkacak? SSK Bağkur prim ödemesi ne kadar?

Ev hanımlarına emeklilik fırsatı geliyor. Ülkemizde kadınların iş yaşamına katılımı için birçok proje geliştiriliyor. Kadın istihdamının artırılması için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere devlet seferber olmuş durumda. Kadınların iş hayatına katılımı gün geçtikçe artarken, aile hayatındaki yerlerini kaybetmemeleri için de pozitif ayrımcılıklar sunuluyor. Doğum sonrası ücretli olarak 4 ay izin veriliyor. Kadınlar bu hakkı doğumdan önce 2 ay, doğumdan sonra 2 ay olarak kullanabiliyor. Kadının maddi kaybını devlet ödüyor. Bunun dışında yarım gün çalışma ücreti de kadınlara ödenenler arasında yer alıyor. Ancak her ne kadar kadının iş yaşamına katılımı artsa da çalışmayan kadınların sayısı oldukça fazla. Herhangi bir sebepten iş yaşamına katılamayan kadınlar da emeklilik hayali kuruyor. Kadınlara müjdeli haberin gelmesi an meselesi. Komisyonda görüşülmesi istenen ev hanımlarına emeklilik taslağı onaylanırsa hiç çalışmayan kadınlar borçlanarak emekli olma hakkını elde edecek. Peki, ev hanımlarına emeklilik şartları neler? İşte istenilen şartlar ve SSK, Bağ-Kur emeklilik ödeme tablosu!

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25 yıl evli kalana emeklilik müjdesi! Ev hanımlarına emeklilik ne zaman çıkacak? SSK Bağkur prim ödemesi ne kadar?

"ÇALIŞMASA DAHİ BORÇLANARAK EMEKLİ OLABİLECEK"

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, ev hanımları için TBMM´ye sunulan teklifin yasalaşması halinde, ev hanımlarının "çalışmasa dahi borçlanarak emekli" olabileceğini belirtti.

Konuyla ilgili soruları yanıtlayan Duman, "Ülkemiz genelinde milyonlarca ev hanımı çalışmadıkları için emekli olamıyor" diye anımsattı ve ekledi:

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25 yıl evli kalana emeklilik müjdesi! Ev hanımlarına emeklilik ne zaman çıkacak? SSK Bağkur prim ödemesi ne kadar?

2008 yılından sonra çalışmaya başlayan kadınlar için ise emekli olup tam aylık alabilmeleri için 7.200 gün yani toplamda 20 yıl çalışmaları gerekiyor. Çalışma hayatına katılmayan veya emekli olacak süre kadar çalışamayan ev hanımları ise emeklilik gibi çok önemli bir sosyal haktan yararlanamamış oluyorlar.

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25 yıl evli kalana emeklilik müjdesi! Ev hanımlarına emeklilik ne zaman çıkacak? SSK Bağkur prim ödemesi ne kadar?

EN AZ 25 YIL EVLİLİK KOŞULU VAR

06.01.2020 tarih 2/2492 esas no ile TBMM Komisyonu'na sevk edilen yasa teklifine göre en az 25 yıl evli kalmak koşuluyla 50 yaşını doldurduğu halde emekli olamayan ev hanımları emekli olabilecekler.

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25 yıl evli kalana emeklilik müjdesi! Ev hanımlarına emeklilik ne zaman çıkacak? SSK Bağkur prim ödemesi ne kadar?

YURTDIŞINDA YAŞAYANIN HAKKI VAR

Eğer yasa teklifi 2020 yılında yasalaşırsa 1995 yılı ve öncesinden bu yana evli kalan aynı zamanda 1970 yılı ve öncesinde doğan ev hanımlarının borçlanarak hemen emekli olabileceğine dikkat çeken Duman, yasalarımıza göre yurt dışında gurbetçi olarak ikamet eden Türk vatandaşı her kadının borçlanma yapmasına imkan varken, ülkemizde yaşayan kadınların da bu düzenlemeyi uzun zamandır beklediğini belirtti ve şu bilgileri verdi: