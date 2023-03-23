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Haberler Galeri Emekliye ek zam var mı 2023 son dakika? 6000, 7000, 7500 TL ve üstü maaş alan emekliye zam olacak mı?

Emekliye ek zam var mı 2023 son dakika? 6000, 7000, 7500 TL ve üstü maaş alan emekliye zam olacak mı?

"Emekliye ek zam var mı 2023 son dakika?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam katıldığı canlı yayında en düşük emekli maaşının 7.500 TL olarak güncellendiği müjdesini verdi. Hal böyle olunca halı hazırda 6000, 7000, 7500 TL ve üstü maaş alan emekliler maaşlarına zam uygulanıp uygulanmaycağını merak ediyor. Peki, Emekliye ek zam var mı 2023 son dakika? 6000, 7000, 7500 TL ve üstü maaş alan emekliye zam olacak mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.03.2023 16:52 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 16:52
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Emekliye ek zam var mı 2023 son dakika? 6000, 7000, 7500 TL ve üstü maaş alan emekliye zam olacak mı?

"Emekliye ek zam var mı 2023 son dakika? 6000, 7000, 7500 TL ve üstü maaş alan emekliye zam olacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emekliye zam müjdesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Hal böyle olunca yüzde 36 zam uygulandı. Peki, Emekliye ek zam var mı 2023 son dakika? 6000, 7000, 7500 TL ve üstü maaş alan emekliye zam olacak mı?

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Emekliye ek zam var mı 2023 son dakika? 6000, 7000, 7500 TL ve üstü maaş alan emekliye zam olacak mı?

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7 BİN 500 LİRA OLACAK"

Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı. Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlısı olsun.

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Emekliye ek zam var mı 2023 son dakika? 6000, 7000, 7500 TL ve üstü maaş alan emekliye zam olacak mı?

Ekonomist Doç.Dr. Yusuf Dinç, Başkan Erdoğan'ın açıkladığı kararı değerlendirirken emekli ücretlerinde de bir iyileştirme olacağını söyledi.

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Emekliye ek zam var mı 2023 son dakika? 6000, 7000, 7500 TL ve üstü maaş alan emekliye zam olacak mı?

İşte Yusuf Dinç'in açıklamasında öne çıkanlar:

YÜZDE 40'A VARAN ZAM

Bu karar bir Ramazan müjdesi oldu. Ücretler tarafında ciddi adımlar atılıyor. Telafi edici bir adım olarak görüyorum. Yüzde 40'lara varan bir zam oldu. Gerekli de bir adımdı.

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Emekliye ek zam var mı 2023 son dakika? 6000, 7000, 7500 TL ve üstü maaş alan emekliye zam olacak mı?

TÜM EMEKLİLERE BİR İYİLEŞTİRME OLACAKTIR

Bu artışlar bayram ikramiyelerine yansıyacaktır. Emekli ücretlerinde de bir iyileştirme bekliyorum. Aralık'ta emekli olanlarla bugün emekli olanlar arasında bir fark oluşmuştu bu da telafi edilecektir.