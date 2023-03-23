23 Mart 2023, Perşembe
Emekliye ek zam var mı 2023 son dakika? 6000, 7000, 7500 TL ve üstü maaş alan emekliye zam olacak mı?
"Emekliye ek zam var mı 2023 son dakika?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam katıldığı canlı yayında en düşük emekli maaşının 7.500 TL olarak güncellendiği müjdesini verdi. Hal böyle olunca halı hazırda 6000, 7000, 7500 TL ve üstü maaş alan emekliler maaşlarına zam uygulanıp uygulanmaycağını merak ediyor. Peki, Emekliye ek zam var mı 2023 son dakika? 6000, 7000, 7500 TL ve üstü maaş alan emekliye zam olacak mı?
Giriş Tarihi: 23.03.2023 16:52 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 16:52
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