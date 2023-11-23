Emekliye az evvel duyuruldu! 7.500 TL + 10.000 TL ek ödeme verilecek! EYT, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı...

-ING Bank



1 Ekim 2023 – 30 Kasım 2023 tarihleri arasında bankamızdan ilk kez emekli maaşını alacak olan ve bu tarihler arasında ilk kez nakit promosyonu vadesiz hesabına yatan emekli maaş müşterileri, 4.000 TL'ye varan Otomatik Fatura Talimatı ek nakit promosyon fırsatından yararlanabilirler.



SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 8.500 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 4.000 TL'ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 12.500 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.



Emekli maaş müşterimiz olarak;



Dijitalden gerçekleştireceğiniz para transferi işlemlerine masraf ödemezsiniz.



%3,33'den başlayan faiz oranıyla ihtiyaç kredisi kullanabilir,



3 ay boyunca Turuncu Ekstra avantajlarından puan toplama koşulu olmadan yararlanabilir,



İlk defa ING Kredi Kartı başvurusu yaptığınızda, ilk 1 yıl kart ücret ödemez, 10.000 TL faizsiz Taksitli Nakit Avans kullanabilir veya 500 TL Bonus fırsatından yararlanabilirsiniz..