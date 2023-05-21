Emekliye 3600 prim gün şartı güncellendi! Sigortalı çalışanlara kısmi emeklilik imkanı! Kadınlara 50, 51, 52, 53 - Erkeklerde 56, 57, 58 yaşında...

EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından 1.3 milyonu aşkın kişi emeklilik başvurularını tamamlayarak hayallerine kavuştu. Düzenlemeyi kaçıranlar 3600 gün primle kısmi emeklilik imkanı bulunuyor. Diğer yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni emeklilik sistemi için önemli açıklamalarda bulundu. Kadınların emeklilik yaşının esnetilmesi ve kademeli emeklilik yaş şartında yeni düzenleme için çalışmalar gündemde bulunuyor. Seçimlerin tamamlanması sonrasında yeni Meclis'in ekonomi konularında düzenlemeleri gündeme alması bekleniyor. İşte, kısmı emeklilik için son gelişmeler!