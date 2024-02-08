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Haberler Galeri Emeklilere özel Halkbank’tan 3.043,88 TL taksit ile 50 bin TL kredi fırsatı! Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Emeklilere özel Halkbank’tan 3.043,88 TL taksit ile 50 bin TL kredi fırsatı! Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Halkbank emeklilere özel 3.043,88 TL taksit ile 50 bin TL kredi fırsatı sunuyor. Maaşını Halkbank'tan alan veya maaşını aktarmayı taahhüt eden emeklilere özel oluşturulan kredi kampanyası 4 farklı ödeme seçeneği ile sunuluyor?

Giriş Tarihi: 08.02.2024 21:42 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 21:44
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Emeklilere özel Halkbank’tan 3.043,88 TL taksit ile 50 bin TL kredi fırsatı! Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Halkbank'tan emeklilere özel cazip faiz oranları ve uygun geri ödeme seçenekleriyle kredi kampanyası devam ediyor. 4 Faklı ödeme tablosu ile müşterilerinin karşısına çıkan banka 3.043,88 TL taksit ile 50 bin TL kredi imkanı sunuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklilere özel Halkbank’tan 3.043,88 TL taksit ile 50 bin TL kredi fırsatı! Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Maaşını Halkbank'tan alan veya maaşını aktarmayı taahhüt eden emekli müşterilere özel kampanyanın detaylarını ise haberimizde yer verdik. İşte ayrıntılar….

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Emeklilere özel Halkbank’tan 3.043,88 TL taksit ile 50 bin TL kredi fırsatı! Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi başvurusu nasıl yapılır?

HALKBANK MUTLU EMEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ NEDİR?

Maaşını Halkbak'tan alan veya maaşını aktarmayı taahhüt eden emekli müşterilerimizin tüm nakit ihtiyaçları için cazip faiz oranları ve uygun geri ödeme seçenekleriyle sunulan bireysel kredi ürünü olarak karşımıza çıkıyor.

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Emeklilere özel Halkbank’tan 3.043,88 TL taksit ile 50 bin TL kredi fırsatı! Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi başvurusu nasıl yapılır?

FAİZ ORANI NE KADAR?

Emeklilere özel kampanya kapsamında sunulan kredi 3,89 faiz oranı ile sunuluyor.

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Emeklilere özel Halkbank’tan 3.043,88 TL taksit ile 50 bin TL kredi fırsatı! Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi başvurusu nasıl yapılır?

ÖRNEK ÖDEME TABLOSU!

Halkbank tarafından yapılan örnek ödeme tablosuna göre 50 bin TL kredi 36 ay vade, 3,89 faiz oranı ile müşterilere sunuluyor. Kredinin taksit ödemesi ise 3,043,88 TL.