HaberlerGaleriEmeklilere özel Halkbank’tan 3.043,88 TL taksit ile 50 bin TL kredi fırsatı! Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi başvurusu nasıl yapılır?
Emeklilere özel Halkbank’tan 3.043,88 TL taksit ile 50 bin TL kredi fırsatı! Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi başvurusu nasıl yapılır?
Halkbank emeklilere özel 3.043,88 TL taksit ile 50 bin TL kredi fırsatı sunuyor. Maaşını Halkbank'tan alan veya maaşını aktarmayı taahhüt eden emeklilere özel oluşturulan kredi kampanyası 4 farklı ödeme seçeneği ile sunuluyor?
Giriş Tarihi: 08.02.2024 21:42Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 21:44