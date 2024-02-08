Emeklilere özel Halkbank’tan 3.043,88 TL taksit ile 50 bin TL kredi fırsatı! Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi başvurusu nasıl yapılır?

HALKBANK MUTLU EMEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ NEDİR?

Maaşını Halkbak'tan alan veya maaşını aktarmayı taahhüt eden emekli müşterilerimizin tüm nakit ihtiyaçları için cazip faiz oranları ve uygun geri ödeme seçenekleriyle sunulan bireysel kredi ürünü olarak karşımıza çıkıyor.