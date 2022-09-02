Emekli promosyonunda yeni dönem! Emekliler banka değiştirmenin yollarını arıyor

Son dakika promosyon haberi... Emeklilere verilen promosyon ödemelerinde miktarlar güncellenmeye devam ediyor. Özel bankaların yarışına kamu bankaları da dahil oluyor. Hazine Bakanlığı bu konuda talimatlarını bankalara iletti. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından yeni promosyon miktarlarının açıklanması bekleniyor.

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