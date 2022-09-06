Avrupa’da fabrikalar kapanıyor! Siparişler Türkiye’ye yöneliyor

Norveç merkezli dünyanın en büyük gübre şirketi Yara, Avrupa'daki amonyak bazlı üre ve azotlu gübre üretiminde yüzde 50'lik bir kesinti yaptı. İngiltere'nin en büyük gübre tesisi CF Fertilizers UK de Billingham tesisinde üretimi geçici olarak durduracağını açıkladı. Polonya'daki iki büyük gübre üreticisi, faaliyetlerini durduracaklarını duyurdu. Alman kimya şirketi K+S, ek yakıt maliyetlerinin milyonlarca euro olacağını tahmin ediyor.

