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Haberler Galeri Asgari ücret zammı için kritik açıklama: 3 formül masaya geldi! Asgari ücrete ne kadar, kaç TL zam gelecek?

Asgari ücret zammı için kritik açıklama: 3 formül masaya geldi! Asgari ücrete ne kadar, kaç TL zam gelecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, işçi, memur ve emeklilerin maaşlarının artırılacağı müjdesini verdi. Diğer yandan gözler Kasım ve Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi. Bilindiği üzere milyonlarca vatandaşın geliri Ocak ve Temmuz ayında değişiyor. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirlenen maaş zam tutarları için ilk veriler gelmeye başladı. Hal böyle olunca," Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam gelecek?" sorularına yanıt aranıyor. İşte, açıklamanın detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.09.2022 15:42
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Asgari ücret zammı için kritik açıklama: 3 formül masaya geldi! Asgari ücrete ne kadar, kaç TL zam gelecek?

Ocak ve Temmuz ayında maaşlarda artış yaşanıyor. Emekli ve memur maaşlarına enflasyon rakamlarına göre zam uygulanıyor. Diğer merak edilen husus ise asgari ücrette yapılacak artış oluyor. Kabine Toplantısı sonrasında gözler Kasım ve Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi. Peki, asgari ücret nasıl belirlenecek? Emekli ve memur maaş artışları yüzde kaç olarak uygulanacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücret zammı için kritik açıklama: 3 formül masaya geldi! Asgari ücrete ne kadar, kaç TL zam gelecek?

Milyonlarca vatandaşın geliri her yıl Ocak ve Temmuz aylarında değişiyor. Emekliler ve memurlar her yıl Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık enflasyona göre maaş artışı alıyor.

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Asgari ücret zammı için kritik açıklama: 3 formül masaya geldi! Asgari ücrete ne kadar, kaç TL zam gelecek?

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar enflasyon artışı alırken memurlar ve memur emeklileri toplu sözleşme artışına ilaveten enflasyon farkı da alıyor.

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Asgari ücret zammı için kritik açıklama: 3 formül masaya geldi! Asgari ücrete ne kadar, kaç TL zam gelecek?

Ocak ve Temmuz aylarında bu artışlara ilaveten memur emeklilerine yüzde 2,5 oranında ilave bir zam yapılmış SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de taban maaş önce 2.500 TL'ye sonra da 3.500 TL'ye çıkartılmıştı.

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Asgari ücret zammı için kritik açıklama: 3 formül masaya geldi! Asgari ücrete ne kadar, kaç TL zam gelecek?

ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI İLE ARTTI

İşçiler için belirlenen asgari ücret ise her yıl Aralık ayında belirleniyor ve Ocak ayından itibaren de uygulanıyor. Ancak 2022 yılında bir değişiklik yapılarak asgari ücret Temmuz ayında ilave bir artış ile yükseltildi. Böylece 4.253 lira olan net asgari ücret Temmuz ayında yüzde 30 artışla 5.500 liraya çıkartıldı.