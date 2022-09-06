Asgari ücret zammı için kritik açıklama: 3 formül masaya geldi! Asgari ücrete ne kadar, kaç TL zam gelecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, işçi, memur ve emeklilerin maaşlarının artırılacağı müjdesini verdi. Diğer yandan gözler Kasım ve Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi. Bilindiği üzere milyonlarca vatandaşın geliri Ocak ve Temmuz ayında değişiyor. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirlenen maaş zam tutarları için ilk veriler gelmeye başladı. Hal böyle olunca," Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam gelecek?" sorularına yanıt aranıyor. İşte, açıklamanın detayları...