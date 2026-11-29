Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 3 Aralık'ta kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıklaması bekleniyor. Bolat, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Esnaf Kooperatifleri Delegeler Toplantısı'nda yaptığı konuşmada kasım ayı ihracat rakamlarının iyi geldiğine işaret ederek, "Kasım ayı ihracat rekorunu açıklayacağız. Bu anlamda son 6 ay tüm aylık rekorları kırdık. Bu kadar yoğun aylık rekorları kırdığımız yıl çok azdır" ifadesini kullanmıştı. İhracat ekimde yıllık bazda yüzde 8,1 artışla 25,9 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

PİYASALARIN GÖZÜ FAİZ KARARINDA OLACAK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı 10 Aralık'ta yapılacak. Piyasalar, toplantıdan çıkacak kararı yakından takip edecek. Kurul, ekim ayı toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 36'ya çekmişti.

Banka, ekim ayı ödemeler dengesi istatistiklerini 11 Aralık'ta açıklayacak. Türkiye'nin cari işlemler hesabında eylülde 2 milyar 720 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 7 milyar 342 milyon dolar fazla oluşmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 15 Aralık'ta kasım ayına dair bütçe uygulama sonuçlarını açıklayacak. Merkezi yönetim bütçe gelirleri ekimde 1 trilyon 298,3 milyar lira, giderleri 1 trilyon 779,4 milyar lira olarak kaydedilmişti.

Bu yıla ilişkin gelir dağılımı istatistikleri 22 Aralık'ta, kasım ayına yönelik iş gücü istatistikleri de 30 Aralık'ta açıklanacak.