Emekli zammında Meclis maratonu başlıyor! Yaş ve prim günü detayı: Milyonların maaş hesabı değişecek
Milyonlarca emekli, memur ve asgari ücretli için kritik aralık mesaisi başlıyor. 2027 yılı bütçe görüşmeleri TBMM Genel Kuruluna taşınırken emeklilere yönelik yaş ve prim gün sayısını esas alan iyileştirme çalışmaları da gündemin üst sıralarında yer alacak. TÜİK'in 3 Aralık'ta açıklayacağı kasım ayı enflasyonuyla maaş hesaplarının yeniden şekillenmesi beklenirken Asgari Ücret Tespit Komisyonu da yeni yılın ücretini belirlemek üzere toplanacak.
Türkiye'nin ekonomi ajandası yılın son ayında yoğun olacak. Gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kuruluna taşınacak 2027 yılı bütçesinin yanı sıra asgari ücret görüşmelerine ve emeklilere yönelik iyileştirme çalışmalarına odaklanacak.
BÜYÜME VERİLERİ İÇİN GÖZLER 1 ARALIK'TA
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme verilerini 1 Aralık 2026'da kamuoyuyla paylaşacak. Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,3 büyümüştü. Böylece ekonomi üst üste 24 çeyrek büyüme başarısı göstermişti.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 3 Aralık'ta kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıklaması bekleniyor. Bolat, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Esnaf Kooperatifleri Delegeler Toplantısı'nda yaptığı konuşmada kasım ayı ihracat rakamlarının iyi geldiğine işaret ederek, "Kasım ayı ihracat rekorunu açıklayacağız. Bu anlamda son 6 ay tüm aylık rekorları kırdık. Bu kadar yoğun aylık rekorları kırdığımız yıl çok azdır" ifadesini kullanmıştı. İhracat ekimde yıllık bazda yüzde 8,1 artışla 25,9 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.
KASIM ENFLASYONU 3 ARALIK'TA AÇIKLANACAK
TÜİK, 3 Aralık 2026'da kasım ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Enflasyon, ekimde aylık bazda yüzde 2,58, yıllık bazda yüzde 29,77 olmuştu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi de ekimde aylık bazda yüzde 1,65, yıllık bazda yüzde 27,41 artış göstermişti.
Ekim ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi 9 Aralık'ta, sanayi üretim endeksi 10 Aralık'ta belli olacak. Sanayi üretim endeksi eylülde aylık bazda yüzde 2,1, yıllık bazda yüzde 2,6 artmıştı.
PİYASALARIN GÖZÜ FAİZ KARARINDA OLACAK
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı 10 Aralık'ta yapılacak. Piyasalar, toplantıdan çıkacak kararı yakından takip edecek. Kurul, ekim ayı toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 36'ya çekmişti.
Banka, ekim ayı ödemeler dengesi istatistiklerini 11 Aralık'ta açıklayacak. Türkiye'nin cari işlemler hesabında eylülde 2 milyar 720 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 7 milyar 342 milyon dolar fazla oluşmuştu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 15 Aralık'ta kasım ayına dair bütçe uygulama sonuçlarını açıklayacak. Merkezi yönetim bütçe gelirleri ekimde 1 trilyon 298,3 milyar lira, giderleri 1 trilyon 779,4 milyar lira olarak kaydedilmişti.
Bu yıla ilişkin gelir dağılımı istatistikleri 22 Aralık'ta, kasım ayına yönelik iş gücü istatistikleri de 30 Aralık'ta açıklanacak.
BÜTÇE MARATONU GENEL KURUL AŞAMASIYLA DEVAM EDECEK
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda tamamlanan bütçe maratonu aralıkta Genel Kurula taşınacak. Bütçe görüşmelerinin Genel Kurulda 7 Aralık'ta başlayıp 20 Aralık'a kadar devam etmesi planlanıyor.
Kamu idarelerinin bütçeleri üzerindeki görüşmeler 9 turda tamamlanacak. Turların bitiminden sonra bütçe ve kesin hesap kanunu tekliflerinin maddeleri oylanacak.