Bakanlıktan ikinci el araç alacaklara uyarı: Bu taleple karşılaşırsanız sakın işlem yapmayın

Ticaret Bakanlığı ikinci el araç alacak vatandaşları dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı. Noterliklerde "Güvenli Kapora Sistemi" adı altında herhangi bir sistem bulunmadığını vurgulayan Bakanlık, yalnızca Güvenli Ödeme Sistemi kanallarının kullanılması gerektiğini belirtti. Açıklamada maddi kayıp yaşamamak için dikkat edilmesi gereken adımlar sıralandı.

Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç alım satımında karşılaşılabilecek dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada vatandaşların maddi kayıp ve mağduriyet yaşamamaları için güvenli işlem süreçlerini takip etmeleri gerektiği vurgulandı.

İKİNCİ EL ARAÇ ALACAKLAR DİKKAT Dolandırıcılık girişimlerine karşı tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, "İkinci el araç alım satım işlemlerinde vatandaşlarımızın maddi kayıp ve mağduriyet yaşamamaları için dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları büyük önem taşımaktadır. Dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşlarımızın güvenli işlem süreçlerini takip etmeleri ve aşağıdaki uyarıları dikkate almaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

NOTERLİKLERDE BÖYLE BİR SİSTEM YOK İkinci el araç alım satımında noterlikler üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ilişkin uyarıda bulunan Bakanlık, Güvenli Kapora Sistemi adı altında herhangi bir uygulamanın bulunmadığını bildirdi. Bakanlık açıklamasında, "Noterlikler telefonla hiçbir işlem yapmaz. Noterliklerde 'Güvenli Kapora Sistemi' veya başka bir ad altında herhangi bir sistem bulunmamaktadır" denildi.

BU TALEPLE KARŞILAŞIRSANIZ HİÇBİR İŞLEM YAPMAYIN Araç alım satımı sırasında güvenli ödeme kanallarının kullanılması gerektiğini vurgulayan Bakanlık, farklı para transferi ve erişim taleplerine karşı vatandaşları uyardı. Açıklamada, "Mobil uygulamalarda yalnızca Güvenli Ödeme Sistemi kanallarını kullanın. Başka para transferlerine ve erişim isteklerine onay vermeyin. Böyle bir taleple karşılaşmanız halinde hiçbir işlem yapmayın" ifadeleri kullanıldı.