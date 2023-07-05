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Haberler Galeri Emekli zamlı maaş takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Tahsis numarasına göre yatacak! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar....

Emekli zamlı maaş takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Tahsis numarasına göre yatacak! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar....

Emekli ve memur maaşlarına zam için geri sayım sona erdi. 5 Temmuz'da TÜİK tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon oranları ile maaşlara yapılacak zam oranı netleşmiş olacak. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşları tahsis numarasına göre hesaplara yatıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından takvim duyuruluyor. Maaş takvimi için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. İşte, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Temmuz zamlı maş takvimi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.07.2023 07:36 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 07:36
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Emekli zamlı maaş takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Tahsis numarasına göre yatacak! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar....

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği emekli maaşları bugün belli olacak. TÜİK tarafından gelecek enflasyon açıklaması sonrasında zam oranı netleşecek. Yeni zamlı maaşlarını öğrenen emekli ve memurlar ödeme takvimini merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanların maaş takvimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli zamlı maaş takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Tahsis numarasına göre yatacak! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar....

EMEKLİ, memurun beklediği enflasyon rakamları bugün açıklanıyor.

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Emekli zamlı maaş takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Tahsis numarasına göre yatacak! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar....

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Kabine toplantısında, memura ve emekliye kademeli zammı da içeren torba teklife ilişkin kapsamlı bir sunum yaptı. Yapılan çalışma enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte paylaşılacak.

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Emekli zamlı maaş takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Tahsis numarasına göre yatacak! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar....

Bakan Işıkhan, bugün açıklanacak 6 aylık enflasyona göre memur ve emeklilerin zam oranının netleşeceğini belirterek, "Meclis tatile girmeden temmuz ayında torba yasayı çıkarma çalışmamız sürüyor. Refah ve yaşam kalitesini artırmak önceliğimiz" dedi.

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Emekli zamlı maaş takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Tahsis numarasına göre yatacak! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar....

GÖREVE GÖRE KADEMELİ ZAM

Türkiye İstatistik Kurumu'nun bugün açıklayacağı haziran ayı enflasyonu ile birlikte memur ve emeklilerin alacakları zamlı maaşlar da belli olacak. Hemen ardından Meclis'e gelmesi beklenen torba teklifle hem taban maaşlar hem de refah payı oranı yasalaşarak uygulamaya başlayacak.