Emekli zamlı maaş takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Tahsis numarasına göre yatacak! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar....

Emekli ve memur maaşlarına zam için geri sayım sona erdi. 5 Temmuz'da TÜİK tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon oranları ile maaşlara yapılacak zam oranı netleşmiş olacak. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşları tahsis numarasına göre hesaplara yatıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından takvim duyuruluyor. Maaş takvimi için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. İşte, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Temmuz zamlı maş takvimi...