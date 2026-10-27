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1,5 milyon kişinin 4 milyar TL'lik GSS borcu silinecek: Yeni düzenleme Meclis yolunda

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni bir düzenleme hazırlanıyor. AK Parti'nin TBMM'ye sunmayı planladığı yasa teklifiyle yaklaşık 1,5 milyon kişinin 2016 yılına ait 4 milyar TL'lik borcunun silinmesi, 10 milyon kişinin ise 100 milyar TL'yi aşan borcunun ertelenmesi öngörülüyor. Peki kimlerin GSS prim borcu silinecek, düzenleme hangi dönemi kapsayacak?

1,5 milyon kişinin 4 milyar TL'lik GSS borcu silinecek: Yeni düzenleme Meclis yolunda 1

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarına yönelik yeni bir yasal düzenleme için hazırlıklar sürüyor. AK Parti tarafından TBMM'ye sunulması beklenen teklifle yaklaşık 1,5 milyon vatandaşın 2016 yılına ait prim borçlarının silinmesi, 10 milyon civarındaki kişinin ise birikmiş borçlarının ertelenmesi hedefleniyor.

1,5 milyon kişinin 4 milyar TL'lik GSS borcu silinecek: Yeni düzenleme Meclis yolunda 2

1,5 MİLYON KİŞİNİN 4 MİLYAR TL'LİK BORCU SİLİNECEK

Sabah gazetesinden Önder Yılmaz'ın haberine göre AK Parti'nin üzerinde çalıştığı düzenleme, 1 Ocak 2016 ile 1 Ocak 2017 tarihleri arasındaki GSS prim borçlarını kapsayacak.

Teklifin yasalaşması halinde yaklaşık 1,5 milyon vatandaşın 4 milyar TL'ye yaklaşan prim borcu, gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte silinecek.

Düzenlemeyle ayrıca 10 milyon civarındaki vatandaşın 100 milyar TL'yi aşan GSS prim borcunun ertelenmesi öngörülüyor.

1,5 milyon kişinin 4 milyar TL'lik GSS borcu silinecek: Yeni düzenleme Meclis yolunda 3

GSS NEDİR, ZORUNLU MU?

Genel Sağlık Sigortası, vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanmasını ve sağlık harcamalarının karşılanmasını sağlayan sosyal güvenlik sisteminin bir parçası olarak uygulanıyor.

2012 yılından itibaren zorunlu hale getirilen GSS, herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşları da kapsıyor.

1,5 milyon kişinin 4 milyar TL'lik GSS borcu silinecek: Yeni düzenleme Meclis yolunda 4

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KİMLERİ KAPSIYOR?

GSS kapsamında çalışanlar, SGK'dan gelir veya aylık alanlar, işverenler, belirli şartları taşıyan yabancılar ve yabancı öğrenciler, Türk soylular, vatansız statüsündekiler, er ve erbaşlar ile askeri okul öğrencileri bulunuyor.

İşsizlik ve kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile ilgili mevzuatta belirtilen diğer gruplar da sistem kapsamında değerlendiriliyor.

Bu kişilerin bakmakla yükümlü oldukları eşleri, çocukları, anne ve babaları da belirlenen şartlarla sağlık güvencesinden yararlanabiliyor.

Herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşlar ise GSS kapsamında değerlendiriliyor.

1,5 milyon kişinin 4 milyar TL'lik GSS borcu silinecek: Yeni düzenleme Meclis yolunda 5

GSS PRİM BORCU NEDEN OLUŞUR?

Sigortalı bir işte çalışmayan ve primleri devlet tarafından karşılanmayan vatandaşların GSS primlerini kendilerinin ödemesi gerekiyor.

Primlerin zamanında yatırılmaması halinde her ay yeni borç oluşuyor. Gelir testi yaptırılmaması da vatandaşın prim ödeme yükümlülüğünün devam etmesine yol açabiliyor.

Birikmiş prim borçlarının ödenmemesi durumunda SGK tarafından tahsilat işlemleri başlatılabiliyor.

1,5 milyon kişinin 4 milyar TL'lik GSS borcu silinecek: Yeni düzenleme Meclis yolunda 6

GSS NE ZAMAN BAŞLAR?

Genel Sağlık Sigortası, kişinin başka bir kapsamda sağlık güvencesinin bulunmadığı tarihten itibaren başlıyor.

Örneğin sigortalı olarak çalışan bir kişi işten ayrıldığında başka bir sosyal güvencesi bulunmuyorsa ve bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanamıyorsa GSS devreye giriyor.

1,5 milyon kişinin 4 milyar TL'lik GSS borcu silinecek: Yeni düzenleme Meclis yolunda 7

GELİR TESTİ NEDİR, NEREDE YAPTIRILIR?

Gelir testi, sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşların primlerini kendilerinin mi ödeyeceğini yoksa primlerin devlet tarafından mı karşılanacağını belirlemek amacıyla yapılıyor.

Başvurular, vatandaşların ikamet ettikleri yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gerçekleştiriliyor.

Gelir testi sonucunda aile içindeki kişi başına düşen aylık gelirin brüt asgari ücretin üçte birinden az olması halinde GSS primleri devlet tarafından karşılanıyor.

1,5 milyon kişinin 4 milyar TL'lik GSS borcu silinecek: Yeni düzenleme Meclis yolunda 8

GELİR TESTİ SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Gelir testi başvurusu yapan vatandaşlar, sonuçlarını e-Devlet üzerinden veya SGK tarafından gönderilen tebligat aracılığıyla öğrenebiliyor.

Prim borcu bulunan vatandaşlar ise ödemelerini SGK ile anlaşmalı bankaların şubelerinden, ATM'lerden, internet bankacılığından veya e-Devlet üzerinden gerçekleştirebiliyor.

1,5 milyon kişinin 4 milyar TL'lik GSS borcu silinecek: Yeni düzenleme Meclis yolunda 9

GSS PRİMİ NE KADAR?

GSS kapsamında ödenecek prim, gelir testi sonucuna ve ilgili dönemde geçerli olan asgari ücrete göre belirleniyor.

Gelir testi sonucunda belirlenen sınırın altında kalan vatandaşların primleri devlet tarafından karşılanırken, prim ödeme yükümlülüğü bulunan vatandaşların borçları aylık olarak hesaplanıyor.

1,5 milyon kişinin 4 milyar TL'lik GSS borcu silinecek: Yeni düzenleme Meclis yolunda 10

GSS BORÇLARI NE ZAMAN SİLİNECEK?

AK Parti'nin hazırlıklarını sürdürdüğü yasa teklifinin TBMM'ye sunulması bekleniyor.

Düzenleme henüz yasalaşmadığı için borçların silinmesine ve ertelenmesine ilişkin süreç kesinleşmiş değil.

Teklifin kabul edilmesi halinde 2016 yılına ait yaklaşık 4 milyar TL'lik GSS prim borcunun gecikme cezası ve zammıyla birlikte silinmesi öngörülüyor.

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