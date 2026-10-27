1,5 milyon kişinin 4 milyar TL'lik GSS borcu silinecek: Yeni düzenleme Meclis yolunda

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni bir düzenleme hazırlanıyor. AK Parti'nin TBMM'ye sunmayı planladığı yasa teklifiyle yaklaşık 1,5 milyon kişinin 2016 yılına ait 4 milyar TL'lik borcunun silinmesi, 10 milyon kişinin ise 100 milyar TL'yi aşan borcunun ertelenmesi öngörülüyor. Peki kimlerin GSS prim borcu silinecek, düzenleme hangi dönemi kapsayacak?

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarına yönelik yeni bir yasal düzenleme için hazırlıklar sürüyor. AK Parti tarafından TBMM'ye sunulması beklenen teklifle yaklaşık 1,5 milyon vatandaşın 2016 yılına ait prim borçlarının silinmesi, 10 milyon civarındaki kişinin ise birikmiş borçlarının ertelenmesi hedefleniyor.

1,5 MİLYON KİŞİNİN 4 MİLYAR TL'LİK BORCU SİLİNECEK Sabah gazetesinden Önder Yılmaz'ın haberine göre AK Parti'nin üzerinde çalıştığı düzenleme, 1 Ocak 2016 ile 1 Ocak 2017 tarihleri arasındaki GSS prim borçlarını kapsayacak. Teklifin yasalaşması halinde yaklaşık 1,5 milyon vatandaşın 4 milyar TL'ye yaklaşan prim borcu, gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte silinecek. Düzenlemeyle ayrıca 10 milyon civarındaki vatandaşın 100 milyar TL'yi aşan GSS prim borcunun ertelenmesi öngörülüyor.

GSS NEDİR, ZORUNLU MU? Genel Sağlık Sigortası, vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanmasını ve sağlık harcamalarının karşılanmasını sağlayan sosyal güvenlik sisteminin bir parçası olarak uygulanıyor. 2012 yılından itibaren zorunlu hale getirilen GSS, herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşları da kapsıyor.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KİMLERİ KAPSIYOR? GSS kapsamında çalışanlar, SGK'dan gelir veya aylık alanlar, işverenler, belirli şartları taşıyan yabancılar ve yabancı öğrenciler, Türk soylular, vatansız statüsündekiler, er ve erbaşlar ile askeri okul öğrencileri bulunuyor. İşsizlik ve kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile ilgili mevzuatta belirtilen diğer gruplar da sistem kapsamında değerlendiriliyor. Bu kişilerin bakmakla yükümlü oldukları eşleri, çocukları, anne ve babaları da belirlenen şartlarla sağlık güvencesinden yararlanabiliyor. Herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşlar ise GSS kapsamında değerlendiriliyor.