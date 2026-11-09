18 milyon emekliye yeni fırsat! Bankaların promosyon yarışı kızıştı: Kasım 2026 ödeme listesi
Kasım ayında emekli promosyonlarında bankalar arasındaki rekabet hız kazandı. Emekliler ile dul ve yetim aylığı alanlara yönelik kampanyalarda toplam promosyon tutarı 35 bin liraya kadar yükseldi. Bazı bankalar nakit ödemenin yanında faizsiz kredi, nakit avans ve ek ödül fırsatları da sunuyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte Kasım 2026 kampanyalarında maaşa ve ek şartlara göre değişen ödemeler...
Emekli maaşlarını bankalar arasında taşıyan ya da yeni emekli olan vatandaşlar için kasım ayı promosyon kampanyaları güncellendi. Bankalar, maaşını 3 yıl boyunca kendilerinden alma taahhüdü veren emeklilere farklı tutarlarda ödeme yapıyor.
Kampanyalarda yalnızca maaş tutarı değil, bankaların belirlediği ek koşullar da öne çıkıyor. Otomatik fatura ödeme talimatı, kredi kartıyla harcama, yeni müşteri kazandırma, sigorta yaptırma ve mobil bankacılık kullanımı gibi işlemler promosyon miktarını artırabiliyor.
Bazı bankalarda toplam promosyon 35 bin liraya ulaşırken, faizsiz kredi ve nakit avans gibi ürünlerle sunulan avantajların toplam değeri 90 bin liraya kadar çıkabiliyor.
35 BİN TL PROMOSYON İÇİN HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?
Kasım kampanyalarında en yüksek promosyon tutarlarından biri Şekerbank tarafından sunuluyor. Banka, 20 bin lira ve üzerinde emekli aylığı alanlara 12 bin lira temel promosyon öderken ek koşulların yerine getirilmesiyle toplam tutarı 35 bin liraya çıkarıyor.
Ek ödemeler arasında otomatik fatura talimatı, kredi kartıyla alışveriş, kredili mevduat hesabı kullanımı, sigorta işlemleri ve vadesiz hesap koşulları bulunuyor.
Bu nedenle ilan edilen en yüksek promosyon tutarı, her emekliye koşulsuz ödenen miktar anlamına gelmiyor.
KASIM 2026 EMEKLİ PROMOSYONLARI: BANKA BANKA GÜNCEL LİSTE
Kaynak: Takvim'in 9 Kasım 2026 tarihli kampanya derlemesi. Tutarlar ek koşullara göre değişebilir.
|
Banka
|
Açıklanan en yüksek promosyon
|
Şekerbank
|
35.000 TL
|
ING
|
32.000 TL
|
Akbank
|
30.000 TL
|
DenizBank
|
30.000 TL
|
Albaraka Türk
|
30.000 TL'ye varan
|
Yapı Kredi
|
30.000 TL
|
Türkiye Finans
|
27.000 TL + 5.000 TL ödül
|
Garanti BBVA
|
25.000 TL
|
İş Bankası
|
25.000 TL
|
Vakıf Katılım
|
25.000 TL
|
QNB
|
20.000 TL
|
Kuveyt Türk
|
14.000 TL
|
Ziraat Bankası
|
12.000 TL + ek finansman avantajları
ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU: 35 BİN TL'YE KADAR
Şekerbank, aylığı 10 bin liranın altında olanlara 5 bin, 10 bin-14 bin 999 lira arasında olanlara 8 bin, 15 bin-19 bin 999 lira arasında olanlara 10 bin, 20 bin lira ve üzerinde olanlara ise 12 bin lira temel promosyon ödüyor.
Buna ek olarak iki otomatik fatura talimatına 3 bin, kredi kartıyla 5 bin liralık alışverişe 5 bin, kredili mevduat hesabına 4 bin, sigorta yaptıranlara 5 bin ve vadesiz hesap koşuluna göre 1.000-6.000 lira arasında ödül sunuluyor.
Böylece toplam promosyon maaş dilimlerine göre 23 bin, 26 bin, 32 bin ve 35 bin liraya yükseliyor.
ING EMEKLİ PROMOSYONU: 32 BİN TL'YE KADAR
ING, emeklilere maaş tutarlarına göre 6 bin 250 ile 15 bin lira arasında koşulsuz promosyon veriyor.
Kredi kartıyla harcama, Turuncu Hesap bakiyesi, ihtiyaç kredisi kullanımı, otomatik fatura talimatı ve mobil bankacılık üzerinden yeni müşteri olma gibi ek koşullarla toplam promosyon 32 bin liraya kadar çıkıyor.
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU: 30 BİN TL'YE KADAR
Akbank'ın kasım kampanyasında 30 bin liraya varan promosyon imkanı bulunuyor.
Temel promosyon tutarları ise maaş dilimlerine göre şöyle:
- 10 bin liranın altında: 6.250 TL
- 10.000-14.999 TL arasında: 10.000 TL
- 15.000-19.999 TL arasında: 12.500 TL
- 20.000 TL ve üzerinde: 15.000 TL
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU: 30 BİN TL'YE KADAR
DenizBank, maaş tutarına göre 5 bin ile 12 bin lira arasında temel promosyon ödüyor.
Kredili mevduat hesabı açılması, otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi ve aktif kredi kartı kullanılması durumunda 18 bin liraya kadar ek promosyon sağlanıyor.
Böylece toplam ödeme maaş dilimine göre 20 bin, 24 bin, 27 bin ve 30 bin liraya ulaşıyor.
YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU: 30 BİN TL'YE KADAR
Yapı Kredi, maaş dilimine göre 6 bin 250 ile 15 bin lira arasında temel promosyon sunuyor.
İki yeni otomatik fatura talimatı, kredi kartıyla harcama, mobil uygulama kullanımı ve mobil uygulama üzerinden müşteri olma koşullarıyla toplam promosyon 30 bin liraya kadar yükseliyor.
ALBARAKA TÜRK EMEKLİ PROMOSYONU: 30 BİN TL'YE VARAN FIRSAT
Albaraka Türk, emekli maaşına göre 8 bin 300 ile 20 bin lira arasında promosyon sunuyor.
İki otomatik fatura ödeme talimatına 1.400 lira, emekli maaş müşterisi getirenlere ise kişi başına 1.075 lira olmak üzere en fazla 8 bin 600 lira ek ödül veriliyor.
Böylece açıklanan kalemlerin toplamı 29 bin 400 liraya ulaşabiliyor.
GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU: 25 BİN TL'YE KADAR
Garanti BBVA, maaşa göre 6 bin 250 ile 15 bin lira arasında temel promosyon ödüyor.
Bonus veya Paracard ile 2 bin liralık harcamaya 6 bin, avans hesap harcamasına 2 bin ve yeni sigorta poliçesine 2 bin lira olmak üzere 10 bin liraya kadar ek bonus sağlanıyor.
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU: 25 BİN TL'YE KADAR
İş Bankası, emeklilere 6 bin 250 ile 15 bin lira arasında nakit promosyon sunuyor.
İlk iki otomatik fatura talimatına 2 bin lira, banka kartıyla aylık 10 bin liralık harcamaya 6 ayda 3 bin lira, kredi kartıyla aynı tutardaki harcamaya 6 ayda 3 bin lira ve yeni kasko veya konut poliçesine 1.000 lira MaxiPuan veriliyor.
TÜRKİYE FİNANS EMEKLİ PROMOSYONU: 27 BİN TL VE EK ÖDÜL
Türkiye Finans, iki yeni otomatik fatura talimatı, yedek hesap başvurusu ve kredi kartıyla tek seferde 5 bin liralık harcama koşullarını yerine getirenlere maaşlarına göre 13 bin ile 27 bin lira arasında promosyon sunuyor.
Emekli yakınını getirenlere kişi başına 500 lira, toplamda 5 bin liraya kadar ek ödül veriliyor.
VAKIF KATILIM EMEKLİ PROMOSYONU: 25 BİN TL'YE KADAR
Vakıf Katılım'ın kampanyasında maaşı 9 bin 999 liraya kadar olanlara 8 bin 750, 10 bin-14 bin 999 lira arasında olanlara 14 bin, 15 bin-19 bin 999 lira arasında olanlara 17 bin 500 lira promosyon ödeniyor.
20 bin-49 bin 999 lira arasında aylık alanlara 21 bin, 50 bin lira ve üzerinde aylık alanlara ise 25 bin lira promosyon sunuluyor.
QNB EMEKLİ PROMOSYONU: 20 BİN TL'YE KADAR
QNB, maaş dilimlerine göre 8 bin 500, 13 bin 500, 16 bin 500 ve 20 bin lira promosyon ödüyor.
Ayrıca kartla yapılan market ve eczane harcamalarında yıllık 3 bin liraya kadar iade imkanı bulunuyor.
KUVEYT TÜRK EMEKLİ PROMOSYONU: 14 BİN TL'YE KADAR
Kuveyt Türk, emekli maaşına göre 5 bin ile 12 bin lira arasında promosyon veriyor.
Otomatik fatura talimatına 1.000 lira ve kartla yapılan ilk 1.000 lira ve üzerindeki harcamaya 1.000 lira ek promosyon sunuluyor.
ZİRAAT BANKASI'NDAN FAİZSİZ KREDİ VE NAKİT AVANS FIRSATI
Ziraat Bankası, ilk kez emekli olan veya maaşını bankaya taşıyanlara 12 bin liraya kadar promosyon sağlıyor.
Banka ayrıca 12 ay vadeli 40 bin lira faizsiz kredi, aylık 6 bin liraya kadar Bankkart Lira ve 3 ay taksitli 25 bin lira faizsiz nakit avans gibi avantajlar sunuyor.
Bu kampanyada 90 bin liraya varan avantaj ifadesi, yalnızca nakit promosyon ödemesini değil, kredi ve nakit avans gibi finansman imkanlarını da kapsıyor.
EMEKLİ PROMOSYONU SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Kasım kampanyalarında bankaların açıkladığı en yüksek rakamlar ile doğrudan ödenen temel promosyonlar arasında fark bulunuyor. Bazı ek ödemeler harcama, kredi kullanımı veya sigorta yaptırma şartına bağlı olarak veriliyor.
Bu nedenle emeklilerin bankalar arasında karşılaştırma yaparken temel promosyon tutarını, ek ödüllerin koşullarını ve üç yıllık maaş taahhüdünü birlikte değerlendirmesi gerekiyor.
Özellikle faizsiz kredi ve nakit avans imkanlarının doğrudan promosyon ödemesi olmadığı, geri ödeme yükümlülüğü taşıdığı unutulmamalı.