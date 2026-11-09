18 milyon emekliye yeni fırsat! Bankaların promosyon yarışı kızıştı: Kasım 2026 ödeme listesi

Bazı bankalarda toplam promosyon 35 bin liraya ulaşırken, faizsiz kredi ve nakit avans gibi ürünlerle sunulan avantajların toplam değeri 90 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Kampanyalarda yalnızca maaş tutarı değil, bankaların belirlediği ek koşullar da öne çıkıyor. Otomatik fatura ödeme talimatı, kredi kartıyla harcama, yeni müşteri kazandırma, sigorta yaptırma ve mobil bankacılık kullanımı gibi işlemler promosyon miktarını artırabiliyor.

Emekli maaşlarını bankalar arasında taşıyan ya da yeni emekli olan vatandaşlar için kasım ayı promosyon kampanyaları güncellendi. Bankalar, maaşını 3 yıl boyunca kendilerinden alma taahhüdü veren emeklilere farklı tutarlarda ödeme yapıyor.

Kasım 2026 emekli promosyon kampanyalarında bankaların sunduğu toplam ödeme 35 bin liraya kadar yükseldi.

35 BİN TL PROMOSYON İÇİN HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

Kasım kampanyalarında en yüksek promosyon tutarlarından biri Şekerbank tarafından sunuluyor. Banka, 20 bin lira ve üzerinde emekli aylığı alanlara 12 bin lira temel promosyon öderken ek koşulların yerine getirilmesiyle toplam tutarı 35 bin liraya çıkarıyor.

Ek ödemeler arasında otomatik fatura talimatı, kredi kartıyla alışveriş, kredili mevduat hesabı kullanımı, sigorta işlemleri ve vadesiz hesap koşulları bulunuyor.

Bu nedenle ilan edilen en yüksek promosyon tutarı, her emekliye koşulsuz ödenen miktar anlamına gelmiyor.

KASIM 2026 EMEKLİ PROMOSYONLARI: BANKA BANKA GÜNCEL LİSTE

Kaynak: Takvim'in 9 Kasım 2026 tarihli kampanya derlemesi. Tutarlar ek koşullara göre değişebilir.

Banka Açıklanan en yüksek promosyon Şekerbank 35.000 TL ING 32.000 TL Akbank 30.000 TL DenizBank 30.000 TL Albaraka Türk 30.000 TL'ye varan Yapı Kredi 30.000 TL Türkiye Finans 27.000 TL + 5.000 TL ödül Garanti BBVA 25.000 TL İş Bankası 25.000 TL Vakıf Katılım 25.000 TL QNB 20.000 TL Kuveyt Türk 14.000 TL Ziraat Bankası 12.000 TL + ek finansman avantajları

ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU: 35 BİN TL'YE KADAR

Şekerbank, aylığı 10 bin liranın altında olanlara 5 bin, 10 bin-14 bin 999 lira arasında olanlara 8 bin, 15 bin-19 bin 999 lira arasında olanlara 10 bin, 20 bin lira ve üzerinde olanlara ise 12 bin lira temel promosyon ödüyor.

Buna ek olarak iki otomatik fatura talimatına 3 bin, kredi kartıyla 5 bin liralık alışverişe 5 bin, kredili mevduat hesabına 4 bin, sigorta yaptıranlara 5 bin ve vadesiz hesap koşuluna göre 1.000-6.000 lira arasında ödül sunuluyor.

Böylece toplam promosyon maaş dilimlerine göre 23 bin, 26 bin, 32 bin ve 35 bin liraya yükseliyor.