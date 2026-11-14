Kulislerde en çok ağırlık verilen üçüncü seçeneğe de dikkat çeken Ağaoğlu, "Üçüncü senaryo ve en güçlü senaryolardan biri olan seçenekte ise yüzde 35 oranında bir zamdan söz ediliyor. Bu durumda maaşlara aylık zam 9 bin 826 lira olarak yansıyor ve yeni asgari ücret 37 bin 901 lira olarak görünüyor." ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Yeni yıl öncesinde milyonlarca çalışanın merakla beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışma takvimi de önceki yıllarla paralel bir seyir izliyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin bir araya geleceği sürece ilişkin bilgi veren A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, "Gözler işçi, işveren ve hükümet temsilcisinin oturacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrilmiş durumda. Komisyon her yıl olduğu gibi aralık ayının ilk haftasında masaya oturacak ve aralık ayı sonunda da yeni asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor." sözleriyle aktardı.