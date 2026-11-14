Milyonların gözü bu hesapta! Asgari ücrette 3 yeni zam formülü: Kulislerde konuşulan o rakamlar ortaya çıktı
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2027 asgari ücret zammı için hesaplar yeniden değişti. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5'e yükseltmesiyle kulislerde yüzde 29,5, yüzde 33,7 ve yüzde 35 olmak üzere üç zam formülü öne çıktı. Mevcut 28 bin 75 liralık asgari ücretin 36 bin 357 liradan 37 bin 901 liraya kadar yükselmesi beklenirken gözler aralık ayının ilk haftasında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi.
Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5 seviyesine yükseltmesinin ardından yeni asgari ücret için masadaki zam senaryoları da yukarı yönlü güncellendi.
Halen 28 bin 75 lira olan asgari ücret için kulislerde yüzde 29,5, yüzde 33,7 ve yüzde 35 olmak üzere üç farklı formül öne çıkarken, gözler aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, Ankara kulislerinde konuşulan son rakamları, komisyon takvimini ve tarafların masadaki beklentilerini canlı yayında aktardı.
ASGARİ ÜCRET İÇİN KONUŞULAN FORMÜLLER NELER?
Ekonomi gündeminin en kritik başlığı olan asgari ücret zammı için hesaplamalar Merkez Bankası'nın son enflasyon güncellemesiyle yeniden şekillendi. Ankara'dan son gelişmeleri paylaşan A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, "Merkez Bankası Başkanı Karahan enflasyon tahmininin değiştiğini ve yukarı doğru yüzde 29,5 olarak güncellendiğini açıkladı. Dolayısıyla zam senaryoları da yukarı doğru güncellenmiş oldu." ifadelerini kullandı.
Kulislerde öne çıkan artış ihtimallerinin hem enflasyon verisine hem de işverenlere yönelik vergi düzenlemelerine göre şekillendiği belirtilirken Ağaoğlu, "Bu rakamlar kesinleşmiş tutarlar değil, kulislerde konuşulan senaryolar olarak öne çıkıyor." sözleriyle aktardı.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Mevcut durumda 28 bin 75 lira olarak uygulanan asgari ücret için kulislerde üç ayrı zam formülü üzerinde duruluyor. İlk formülün doğrudan güncellenen enflasyon oranını baz aldığını belirten A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, "İlk senaryoya göre yüzde 29,5 oranında, yani enflasyon oranında bir zamdan söz ediyoruz. Mevcut asgari ücret 28 bin 75 lira iken bu senaryoda artış 8 bin 282 lira olacak ve yeni asgari ücret 36 bin 357 lira olarak güncellenecek." ifadelerini kullandı.
Masadaki ikinci formülün işveren tarafına yönelik vergi istisnası beklentisiyle paralel hesaplandığını vurgulayan Ağaoğlu, "İkinci senaryo yüzde 33,7 oranında bir zam öngörüyor. Bu durumda aylık zam 9 bin 461 lira oluyor ve yeni asgari ücret 37 bin 536 lira olarak güncelleniyor. Bu ikinci hesaplama, işverene yapılması beklenen yüzde 33,7'lik vergi istisnası artışına denk bir zam olasılığı üzerinde duruyor." sözleriyle aktardı.