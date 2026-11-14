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Milyonların gözü bu hesapta! Asgari ücrette 3 yeni zam formülü: Kulislerde konuşulan o rakamlar ortaya çıktı

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Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2027 asgari ücret zammı için hesaplar yeniden değişti. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5'e yükseltmesiyle kulislerde yüzde 29,5, yüzde 33,7 ve yüzde 35 olmak üzere üç zam formülü öne çıktı. Mevcut 28 bin 75 liralık asgari ücretin 36 bin 357 liradan 37 bin 901 liraya kadar yükselmesi beklenirken gözler aralık ayının ilk haftasında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi.

Milyonların gözü bu hesapta! Asgari ücrette 3 yeni zam formülü: Kulislerde konuşulan o rakamlar ortaya çıktı 1

Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5 seviyesine yükseltmesinin ardından yeni asgari ücret için masadaki zam senaryoları da yukarı yönlü güncellendi.

İŞTE KULİSLERDE KONUŞULAN 3 FORMÜL VE KOMİSYON TAKVİMİ

Halen 28 bin 75 lira olan asgari ücret için kulislerde yüzde 29,5, yüzde 33,7 ve yüzde 35 olmak üzere üç farklı formül öne çıkarken, gözler aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, Ankara kulislerinde konuşulan son rakamları, komisyon takvimini ve tarafların masadaki beklentilerini canlı yayında aktardı.

Milyonların gözü bu hesapta! Asgari ücrette 3 yeni zam formülü: Kulislerde konuşulan o rakamlar ortaya çıktı 2

ASGARİ ÜCRET İÇİN KONUŞULAN FORMÜLLER NELER?

Ekonomi gündeminin en kritik başlığı olan asgari ücret zammı için hesaplamalar Merkez Bankası'nın son enflasyon güncellemesiyle yeniden şekillendi. Ankara'dan son gelişmeleri paylaşan A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, "Merkez Bankası Başkanı Karahan enflasyon tahmininin değiştiğini ve yukarı doğru yüzde 29,5 olarak güncellendiğini açıkladı. Dolayısıyla zam senaryoları da yukarı doğru güncellenmiş oldu." ifadelerini kullandı.

Milyonların gözü bu hesapta! Asgari ücrette 3 yeni zam formülü: Kulislerde konuşulan o rakamlar ortaya çıktı 3

Kulislerde öne çıkan artış ihtimallerinin hem enflasyon verisine hem de işverenlere yönelik vergi düzenlemelerine göre şekillendiği belirtilirken Ağaoğlu, "Bu rakamlar kesinleşmiş tutarlar değil, kulislerde konuşulan senaryolar olarak öne çıkıyor." sözleriyle aktardı.

Milyonların gözü bu hesapta! Asgari ücrette 3 yeni zam formülü: Kulislerde konuşulan o rakamlar ortaya çıktı 4

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Mevcut durumda 28 bin 75 lira olarak uygulanan asgari ücret için kulislerde üç ayrı zam formülü üzerinde duruluyor. İlk formülün doğrudan güncellenen enflasyon oranını baz aldığını belirten A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, "İlk senaryoya göre yüzde 29,5 oranında, yani enflasyon oranında bir zamdan söz ediyoruz. Mevcut asgari ücret 28 bin 75 lira iken bu senaryoda artış 8 bin 282 lira olacak ve yeni asgari ücret 36 bin 357 lira olarak güncellenecek." ifadelerini kullandı.

Milyonların gözü bu hesapta! Asgari ücrette 3 yeni zam formülü: Kulislerde konuşulan o rakamlar ortaya çıktı 5

Masadaki ikinci formülün işveren tarafına yönelik vergi istisnası beklentisiyle paralel hesaplandığını vurgulayan Ağaoğlu, "İkinci senaryo yüzde 33,7 oranında bir zam öngörüyor. Bu durumda aylık zam 9 bin 461 lira oluyor ve yeni asgari ücret 37 bin 536 lira olarak güncelleniyor. Bu ikinci hesaplama, işverene yapılması beklenen yüzde 33,7'lik vergi istisnası artışına denk bir zam olasılığı üzerinde duruyor." sözleriyle aktardı.

Milyonların gözü bu hesapta! Asgari ücrette 3 yeni zam formülü: Kulislerde konuşulan o rakamlar ortaya çıktı 6

Kulislerde en çok ağırlık verilen üçüncü seçeneğe de dikkat çeken Ağaoğlu, "Üçüncü senaryo ve en güçlü senaryolardan biri olan seçenekte ise yüzde 35 oranında bir zamdan söz ediliyor. Bu durumda maaşlara aylık zam 9 bin 826 lira olarak yansıyor ve yeni asgari ücret 37 bin 901 lira olarak görünüyor." ifadelerini kullandı.

Milyonların gözü bu hesapta! Asgari ücrette 3 yeni zam formülü: Kulislerde konuşulan o rakamlar ortaya çıktı 7

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni yıl öncesinde milyonlarca çalışanın merakla beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışma takvimi de önceki yıllarla paralel bir seyir izliyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin bir araya geleceği sürece ilişkin bilgi veren A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, "Gözler işçi, işveren ve hükümet temsilcisinin oturacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrilmiş durumda. Komisyon her yıl olduğu gibi aralık ayının ilk haftasında masaya oturacak ve aralık ayı sonunda da yeni asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor." sözleriyle aktardı.

Milyonların gözü bu hesapta! Asgari ücrette 3 yeni zam formülü: Kulislerde konuşulan o rakamlar ortaya çıktı 8

Tarafların masadaki yaklaşımlarına ve uzlaşı arayışlarına da değinen Ağaoğlu, "Hükümet burada daha çok arabulucu rolünde yer alıyor. İşçi temsilcileri asgari ücretin en az 50 bin lira olması gerektiği görüşünde. Ancak işverenler buna karşılık böylesi senaryoların istihdamı etkileyeceğini ve istihdam sayısını azaltacağını belirterek görüş bildiriyor. Aralık ayının ilk haftasında masaya oturulacak ve ay sonunda yeni asgari ücret belirlenmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Büşra Arga
Editör
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