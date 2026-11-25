Türkiye'nin Mavi Vatan vizyonu kapsamında Doğu Akdeniz'de önemli bir gelişme yaşandı.

Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım 2019'da imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Anlaşması, 20 Ekim 2026'da Libya Parlamentosu tarafından oy birliğiyle onaylanmıştı.

Söz konusu anlaşma, 25 Kasım 2026'da Libya Resmi Gazetesi'nde yayımlandı.

TÜM RESMİ PROSEDÜRLER TAMAMLANDI

Türkiye'nin Mavi Vatan'ın Doğu Akdeniz bölgesindeki hak ve menfaatlerinin dış sınırlarının belirlenmesi açısından önemli bir dönüm noktası niteliği taşıyan anlaşmaya ilişkin tüm resmi prosedürler tamamlanmış oldu.