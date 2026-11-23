Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2025 yılında vatandaşlara 655 milyar lira elektrik ve doğal gaz desteği sağlandığını belirterek, “2026 yılında ise bu tutarın 1 trilyon lirayı aşmasını öngörüyoruz. Halihazırda meskenlerde kullanılan elektriğin yaklaşık yüzde 55’i, doğal gazın yüzde 64’ü devletimizce karşılanmaktadır” dedi.

Bakan Bayraktar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesini sundu. Sunumunda ağırlıklı olarak Milli Enerji 2040 vizyonuna atıfta bulunan Bakan Bayraktar, "Burada temel hedefimiz; enerji arz güvenliğini sağlamak, iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve Türkiye'yi enerjide bağımsız kılmaktır." diye konuştu.

5 TEMEL POLİTİKA

Bakan Bayraktar, programın; yenilenebilir enerji, nükleer enerji, petrol-doğal gaz üretimi, enerji verimliliği ve madencilik politikaları üzerine şekillendiğini kaydederek "Bunların tamamını güçlü altyapı, dijitalleşme, uluslararası iş birlikleri, bağlantısallık, yerli teknoloji ve ekipman üretimiyle desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

MERKEZİNDE ELEKTRİKLEŞME VAR

Milletvekillerine Milli Enerji 2040'ı anlatan Bakan Bayraktar özetle şunları kaydetti: Türkiye'yi enerjide tam bağımsız kılmak için Millî Enerji 2040 yeni enerji mimarimizin merkezine elektrikleşmeyi koyduk. Fosil yakıtlardaki talebi elektriğe kaydıracak ve elektrikleşme oranımızı yüzde 36'ya çıkaracağız.

SIFIR VEYA DÜŞÜK EMİSYONLU

Talebi karşılamak için mevcut 128 bin megavat kurulu gücümüzü, 281 bin megavata çıkaracağız. Bu hedef, son 24 yılda faaliyete geçirdiğimiz kapasitenin 1,6 katını önümüzdeki 14 yılda devreye almamız anlamına gelmektedir. Bu büyüme için ihtiyaç duyacağımız yatırım tutarı yaklaşık 190 milyar dolardır. Söz konusu ilave yatırımın yüzde 95'i sıfır veya düşük emisyonlu kaynaklardan oluşacaktır.

175 BİN MEGAVAT HEDEFİ

Bugün yaklaşık 45 bin megavat seviyesinde olan güneş ve rüzgâr enerjisi kurulu gücümüzü, 100 milyar dolarlık yatırımla, dört katına çıkararak 2040 yılında 175 bin megavata ulaştırmayı hedefliyoruz. Yenilenebilir kaynakların toplam kurulu güç içindeki payını da yüzde 63'ten yüzde 77'ye yükselteceğiz.

DAĞITIK ÜRETİM, YERİNDE TÜKETİM

Dağıtık üretim ve yerinde tüketim uygulamalarını daha fazla destekleyeceğiz. Aynı bağlantı noktasında olması şartıyla, çatılar başta olmak üzere, uygun alanlarda 1 MW'a kadar otomatik bağlantı tahsisiyle yenilenebilir enerji santrallerinin kurulmasını kolaylaştıracağız.

YERLİ YENİLENEBİLİR SANAYİ

Enerji geleceğimiz için kendi teknolojisini geliştiren, üreten ve ihraç eden güçlü bir değer zinciri inşa ediyoruz. Bugün güneş panellerinde yüzde 91, rüzgâr türbinlerinde ise yüzde 65 yerlilik oranına ulaştık.

İLETİM ALTYAPISINA YATIRIM

Milli Enerji 2040 vizyonumuz kapsamında şebekemizin yeni ihtiyaçlara ve güçlü talep artışına cevap verebilmesi için iletim altyapımıza 36 milyar dolarlık yatırım öngörüyoruz. Yüksek gerilim hatlarımızı 77 bin kilometreden 112 bin kilometreye, trafo kapasitemizi ise 241 bin MVA'dan 316 bin MVA'ya çıkaracağız. İlaveten ülkemizde bir ilk olarak, 10 bin kilometre Yüksek Gerilim Doğru Akım (HVDC) hatlarını devreye alacağız.

SİSTEM ESNEKLİĞİ

Kesintili üretim karakteristiğine sahip yenilenebilir enerji kaynaklarının portföyümüzdeki payı arttıkça, elektrik sistemimizin esnekliğini de güçlendirmemiz gerekiyor. Bu nedenle; batarya depolama, pompaj depolamalı hidroelektrik santral, komşularımızla enterkonneksiyon hatları ve talep tarafı yönetimi uygulamalarıyla bu alanda 28 milyar dolarlık yatırım yapacağız.

ENTERKONNEKSİYON KAPASİTESİ

Sınır ötesi elektrik bağlantılarımızı yeni yatırımlarla güçlendirerek enerji arz güvenliğimizi pekiştiriyor, sistemimizin esnekliğini artırıyor ve çift yönlü elektrik ticaretinde kapasitemizi yeni bir seviyeye taşıyoruz. Amacımız, komşularımızla enterkonneksiyon kapasitemizi 4 katına çıkararak 15 GW'a yükseltmektir. Tüm bu yatırımların sonucunda; enerjinin bol ve uygun maliyetli olduğu, güçlü altyapısıyla vatandaşlarına ve sanayisine kaliteli ve kesintisiz enerji sunan, öngörülebilir düzenlemelerle yerli ve uluslararası yatırımları çeken, bölgesinin enerji arz güvenliğine katkı sağlayan bir merkez ülke olmayı hedefliyoruz.

AKKUYU'DA YÜZDE 55 YERLİLİK

Nükleer enerji olmadan küresel iklim hedeflerine ulaşmanın, aynı zamanda hızla artan elektrik talebini sürdürülebilir şekilde karşılamanın mümkün olmadığı aşikârdır. Ülkemizin, bu alandaki 70 yıllık hayalini Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar, yerleşik imalatçılarımız ve hizmet sağlayıcılarımızın projeye sunduğu 12 milyar dolarlık katkıyla yüzde 55 seviyesinde yerlilik oranına ulaşılmıştır. 2040 yılında 10 bin megavat nükleer kapasiteye ulaşabilmek için Sinop ve Trakya'da nükleer güç santrallerini hayata geçirmek istiyoruz.

NÜKLEERİN YENİ ÇAĞI: SMR

Bunu yanı sıra, "Nükleerin Yeni Çağı" olarak nitelendirilen Küçük Modüler Reaktörler (SMR) ülkemiz açısından önemli bir fırsat sunmaktadır. Bu alandaki esas amacımız bu teknolojiyi yalnızca kullanan değil geliştiren, üreten ve ihraç eden bir ülke olmaktır. 2050 yılına kadar en az 5 bin megavatlık SMR kapasitesine ulaşmak istiyoruz.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

2024 yılında uygulamaya koyduğumuz İkinci Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında, sadece 2025 yılında 4,3 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdik. Bu sayede, 1,5 milyon Ton Eşdeğer Petrol (TEP) enerji tasarrufu sağladık ve 4,7 milyon ton eşdeğer karbondioksit emisyonunu engelledik. Cumhurbaşkanlığı Genelgeleriyle, kamu binaları için belirlenen tasarruf hedefi kapsamında, 2019-2025 döneminde ekonomik karşılığı yıllık 3,4 milyar lira olan 92 bin TEP enerji tasarrufu sağladık.

ENERJİ YOĞUNLUĞU YÜZDE 40 AZALACAK

Enerji verimliliğinin yanı sıra teknoloji ve yakıt dönüşümünden kaynaklanan kazanımlar ile 2040 yılına kadar toplam 240 milyar dolar tasarruf sağlamayı öngörüyoruz. Yapacağımız yatırımlarla 2025-2040 döneminde enerji yoğunluğumuzu yüzde 40 azaltmayı hedefliyoruz.

TALEBİ DÖNÜŞTÜRMEK

Petrol ve doğal gazda temel hedefimiz, talebi dönüştürerek tüketimi tamamen kendi üretimimizle karşılamaktır. 2025 yılında 59 milyar metreküp olan doğal gaz tüketimimizin ve günlük 1 milyon varil olan ham petrol ihtiyacımızın, 2040 yılında sırasıyla yıllık 77 milyar metreküp ve günlük 1,2 milyon varile ulaşması beklenmektedir. Ancak, Millî Enerji 2040 vizyonumuzla doğal gaz talebini yıllık 57 milyar metreküpe, ham petrol talebini ise günlük 718 bin varile düşürmeyi hedefliyoruz.

YENİLENEBİLİR GAZ

Yenilenebilir gaz alanında önemli bir potansiyel görüyoruz. Özellikle organik atıklardan biyometan üretimiyle yıllık 1,5 milyar metreküplük yenilenebilir gazı kanuni düzenleme sonrasında ekonomimize kazandırmayı hedefliyoruz.

DEPOLAMA KAPASİTESİ

LNG gazlaştırma kapasitemizi günlük 161 milyon metreküpten 200 milyon metreküpün üzerine çıkaracağız. Silivri ve Tuz Gölü'ndeki mevcut 6,8 milyar metreküp yer altı depolama kapasitemizi 17,6 milyar metreküpe ulaştıracağız.

PETROL MERKEZİ CEYHAN

Ceyhan'ı bölgedeki petrol kaynaklarını uluslararası piyasalara taşıyan güçlü bir petrol merkezine dönüştürmeyi hedefliyoruz. 50 milyon varillik depolama kapasitesinin yanı sıra, rafineri ve petrokimya yatırımlarıyla burada büyük bir değer zinciri oluşturacağız.

BİNİN ÜZERİNDE YERLEŞİM YERİNE DOĞAL GAZ

Son 24 yılda yaklaşık 245 bin kilometrelik doğal gaz şebekesi inşa ederek doğal gaz ulaştırdığımız yerleşim yeri sayısını binin üzerine çıkardık. Vatandaşımızın hayatını kolaylaştırırken şehirlerimizin hava kalitesini de iyileştirdik. Geçtiğimiz yılki komisyon görüşmelerimizden bu yana 3 milyon insanımızı daha doğal gaz konforuna kavuşturduk. 2028 yılı sonunda tüm ilçelerimize doğal gaz arzı sağlamış olacağız.

160 BİN VARİLİN ÜZERİNE ÇIKACAK

Gabar'da günlük petrol üretimimiz 84 bin varili aştı. Gaziler ve Çardaklı sahalarında 135 milyon varillik yeni bir rezerv keşfettik. Bu keşiflerle günlük yurt içi üretimimizi 2027 yılında 160 bin varilin üzerine çıkararak cari açığımızın azaltılmasına yıllık 5,6 milyar dolarlık katkı sağlayacağız.

1,7 MİLYON VARİLLİK ŞİRKET

Kara alanlarımız ile Mavi Vatan'ın yanı sıra, yurt dışında da arama ve üretime ağırlık veriyoruz. 2040 yılına kadar, TPAO'yu günlük 1,7 milyon varil petrol ve doğal gaz üreten bir şirket konumuna getirerek bu alanda "Tam Bağımsız Türkiye" hedefini gerçekleştireceğiz.

STRATEJİK FAALİYET

Maden arama faaliyetleri, yüksek risk sermayesi gerektiren ve önemli belirsizlikler içeren süreçlerdir. Her 100 maden arama ruhsatından ancak birinde ekonomik olarak işletilebilir rezerv ortaya konulabilmektedir. Bununla birlikte, arama faaliyetleri ülkemizin yer altı kaynaklarına ilişkin verileri ortaya çıkarmakta ve gelecek kuşaklar için ekonomik değer oluşturmaktadır. Maden arama faaliyeti, bu yönüyle kamu hizmeti niteliği taşıyan stratejik bir faaliyettir.

MTA'YA REKOR BÜTÇE

Bu anlayışla, MTA Genel Müdürlüğümüzün 2027 yılı yatırım bütçesini yaklaşık yüzde 140 artırarak 13 milyar liralık rekor bir bütçe teklif ediyoruz. Böylece, jeolojik araştırmalarımızı genişletecek, sondaj kapasitemizi artıracak ve ülkemizin maden potansiyelini daha kapsamlı biçimde ortaya çıkaracağız.

24 MİLYON AĞAÇ

Madencilik politikamızın özünde çevrenin korunması, iş sağlığı ve güvenliği ile üretimi tamamlanan sahaların rehabilite edilerek yeniden doğaya kazandırılması bulunmaktadır. Bugüne kadar 13 bin 373 hektarlık alanda yaklaşık 24 milyon ağaç dikilmesini sağladık. Denetimlerimiz sonucunda, bu yıl bin 500 adet idari para cezası uyguladık ve bin 955 faaliyet durdurma tedbiri aldık.

5'İNCİ BÜYÜK ÜRETİCİ

Nadir Toprak Elementlerine yönelik ayrıştırma ve saflaştırma teknolojilerini geliştirerek, Eskişehir Beylikova'da bulduğumuz kaynağı sanayimizin hizmetine sunacağız. Bu doğrultuda, 2030 yılında yıllık 10 bin ton Nadir Toprak Oksidi üretimi ile dünyada beşinci büyük üretici olmayı hedefliyoruz.

BORDA REKOR SATIŞ

Dünya pazar payında lider olduğumuz bor madeninde, 2025 yılında 1,2 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdik. 2026 yılı sonunda ise 1,6 milyar dolarlık rekor satış hedefliyoruz. ETİ Maden tarafından halihazırda yürütülen çalışmalar neticesinde, yakın zamanda bor sıvı atıklarından yıllık 600 ton lityum karbonat üretebilir noktaya geleceğiz.

MADEN İHTİSAS ŞEHİRLERİ

Madencilik projeleri yapıldığı bölgede doğrudan ve dolaylı istihdam oluşturan ve bölgesel kalkınmayı destekleyen yatırımlardır. Bu kapsamda, havza madenciliği uygulamalarıyla maden ihtisas bölgeleri oluşturacağız. Bugün nasıl Gabar'ı petrolle, Filyos'u doğal gaz ile anıyorsak; önümüzdeki dönemde Hakkâri, Eskişehir başta olmak üzere bazı illerimizi de madencilikte birer ihtisas şehri olarak göreceğiz.

DEVLET DESTEKLERİ

Akaryakıtta devreye alınan "Eşel Mobil" uygulamasının başlangıcından bugüne kadar yaklaşık 400 milyar liralık destek sağladık. Diğer taraftan, geçtiğimiz yıl tüm vatandaşlarımıza 655 milyar lira elektrik ve doğal gaz desteği sağladık. 2026 yılında ise bu tutarın 1 trilyon lirayı aşmasını öngörüyoruz. Halihazırda meskenlerde kullanılan elektriğin yaklaşık yüzde 55'i, doğal gazın yüzde 64'ü devletimizce karşılanmaktadır.

136 BİN GENÇ ÇİFTE DESTEK

Dar gelirli hanelere enerji desteği kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca; 2019'dan bugüne 3,5 milyon haneye 40,2 milyar lira doğrudan elektrik tüketim desteği, 2022'den bugüne 718 bin haneye 4,4 milyar lira doğrudan doğal gaz tüketim desteği verilmiştir. Ayrıca, 2003 yılından bu yana ısınma desteği kapsamında güncel fiyatlarla 376 milyar lira değerinde kömür yardımı yapılmıştır. Petrol, doğal gaz ve maden üretiminden toplam 30,8 milyar liralık kaynağı Aile ve Gençlik Fonu'na aktararak bugüne kadar 136 bini aşkın genç çiftimize destek olduk.

108 BİN İSTİHDAM

Kamu ve özel sektör olarak önümüzdeki 14 yılda toplam 500 milyar dolarlık yatırım yaparak; millî enerji üretimimizi yüzde 92'ye, yenilenebilir kurulu gücümüzü yüzde 77'ye, elektrikleşme oranımızı yüzde 36'ya, petrol ve doğal gaz üretimimizi günlük 1,7 milyon varile, kişi başı elektrik tüketimimizi ise yıllık 7 bin 500 kilovatsaate çıkararak emisyon miktarını yüzde 40 azaltacağız. Bu yatırımlar sayesinde sadece enerji sektöründe 108 bin kişilik doğrudan kalıcı istihdam oluşturacağız.