Çocuklu ailelere para desteği! Ödemeler 3.038 TL’ye yükseldi! İşte başvuru formu

Çocuklu ailere müjde! 1-2-3- çocuğu olana 3.040 TL veriliyor.Aile Bakanlığı tarafından sağlanan çocuk destek ödemeleri, binlerce vatandaş tarafından takip ediliyor.SED destek ödemelerinin ne zaman yatacağı Nisan ayına kısa bir süre kala merak konusu oldu. Bakanı Derya Yanık, çocuklarının masraflarının karşılanması amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere, her ay SED yardımı yapılacağını belirtmişti. Peki, Nisan SED yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte e-Devlet ile SED yardımı ödemeleri sorgulama ekranı!