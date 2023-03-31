31 Mart 2023, Cuma
Çocuklu ailelere para desteği! Ödemeler 3.038 TL'ye yükseldi! İşte başvuru formu
Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi ailelere yönelik destekleri devam ediyor. Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ile 1-2-3 çocuklu ailere para yardımı yapılıyor. SED yardımları 2023 yılına girilmesiyle birlikte yükseldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan bir son dakika açıklaması geldi. Peki, 2023 Mart ayı SED ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak, sorgulama nasıl yapılır? İşte, SED başvuruları hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 31.03.2023 21:21
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