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CANLI YAYIN! Milli Piyango yılbaşı çekilişi ikramiyeler belli oluyor! MPİ yılbaşı çekilişi CANLI İZLE...

Milli Piyango yılbaşı ikramiye çekilişi saat 15.00'te başlıyor. Çekilişler her yıl olduğu gibi CANLI yayında şeffaf şekilde gerçekleşecek. Buna göre; 5 bin, 10 bin, 100 bin, 1 milyon ve 8 milyon TL büyük ödül öncesi belli olacak. Akşam 20.00 sıralarında ise amorti rakamları belli olacak ve büyük ikramiyeye geçilecek. Büyük ikramiye de mpi.gov.tr canlı yayın sistemi üzerinden takip edilebilecek. Bu yıl 80 milyon TL büyük ödül dahil 436 milyon TL dağıtılacak. Merakla beklenen MPİ yılbaşı çekilişi haberimizdeki bağlantı ile canlı olarak takip edilebilir. İşte Milli Piyango yılbaşı çekilişi CANLI YAYIN bağlantısı ve detaylar...

Giriş Tarihi: 31.12.2019 13:32 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 13:41
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CANLI YAYIN! Milli Piyango yılbaşı çekilişi ikramiyeler belli oluyor! MPİ yılbaşı çekilişi CANLI İZLE...
CANLI YAYIN! Milli Piyango yılbaşı çekilişi ikramiyeler belli oluyor! MPİ yılbaşı çekilişi CANLI İZLE...

Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı yayını merakla aranıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da çekilişler canlı yayın üzerinden gerçekleşecek. Eskiden TRT'de yayınlanan MPİ yılbaşı özel çekilişi, mpi.gov.tr adresinden ve adresin Youtube kanalından anbean izlenebilecek. Haberimizdeki bağlantılar aracılığı ile bilet sorgulama, canlı yayın izleme ve şanslı rakamlar hakkındaki bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz. İşte MPİ yılbaşı çekilişi CANLI İZLE bağlantısı ve detaylar...

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CANLI YAYIN! Milli Piyango yılbaşı çekilişi ikramiyeler belli oluyor! MPİ yılbaşı çekilişi CANLI İZLE...
CANLI YAYIN! Milli Piyango yılbaşı çekilişi ikramiyeler belli oluyor! MPİ yılbaşı çekilişi CANLI İZLE...

MPİ.GOV.TR YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat 15.00'te start alacak. İkramiyeler yükselerek belli olacak. Günün sonunda 80 milyonluk ikramiye sahibini bulacak. 15.00'te başlayan çekilişte, 5 bin TL, 10 bin TL, 100 bin TL, 1 milyon TL, 8 milyon TL'nin isabet ettiği biletler sırasıyla açıklanacak. Canlı yayını link üzerinden izleyebilirsiniz...

CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

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CANLI YAYIN! Milli Piyango yılbaşı çekilişi ikramiyeler belli oluyor! MPİ yılbaşı çekilişi CANLI İZLE...
CANLI YAYIN! Milli Piyango yılbaşı çekilişi ikramiyeler belli oluyor! MPİ yılbaşı çekilişi CANLI İZLE...

MPİ YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK, BÜYÜK İKRAMİYE SAAT KAÇTA BELLİ OLACAK?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye için saat 20.00 ile 21.00 arasında yapılacak. Büyük ikramiye en geç 21.00'de belli olacak. Büyük ikramiye isabet eden bilet sahibi 2 Ocak'tan itibaren ikramiyesini alabilecek.

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CANLI YAYIN! Milli Piyango yılbaşı çekilişi ikramiyeler belli oluyor! MPİ yılbaşı çekilişi CANLI İZLE...
CANLI YAYIN! Milli Piyango yılbaşı çekilişi ikramiyeler belli oluyor! MPİ yılbaşı çekilişi CANLI İZLE...

MPİ YILBAŞI ÇEKİLİŞİ AMORTİ RAKAMLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi ile ikramiye kazanamayan vatandaşları her zaman olduğu gibi amorti rakamları teselli edecek. Amorti isabet eden vatandaşlar bilet paralarını kurtarmış olacak. Amorti rakamları saat 20.00 ile 21.00 arasında yapılacak büyük çekilişin ardından belli olacak. Amorti ücretleri MPİ bayilerinden ve MPİ yetkili satıcılarından alınabilecek.

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CANLI YAYIN! Milli Piyango yılbaşı çekilişi ikramiyeler belli oluyor! MPİ yılbaşı çekilişi CANLI İZLE...
CANLI YAYIN! Milli Piyango yılbaşı çekilişi ikramiyeler belli oluyor! MPİ yılbaşı çekilişi CANLI İZLE...

MİLLİ PİYANGO 436 MİLYON TL İKRAMİYE DAĞITACAK

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar, bu yıl toplamda 436 milyon lira ikramiye dağıtacaklarını söylemişti.