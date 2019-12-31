CANLI YAYIN! Milli Piyango yılbaşı çekilişi ikramiyeler belli oluyor! MPİ yılbaşı çekilişi CANLI İZLE...

Milli Piyango yılbaşı ikramiye çekilişi saat 15.00'te başlıyor. Çekilişler her yıl olduğu gibi CANLI yayında şeffaf şekilde gerçekleşecek. Buna göre; 5 bin, 10 bin, 100 bin, 1 milyon ve 8 milyon TL büyük ödül öncesi belli olacak. Akşam 20.00 sıralarında ise amorti rakamları belli olacak ve büyük ikramiyeye geçilecek. Büyük ikramiye de mpi.gov.tr canlı yayın sistemi üzerinden takip edilebilecek. Bu yıl 80 milyon TL büyük ödül dahil 436 milyon TL dağıtılacak. Merakla beklenen MPİ yılbaşı çekilişi haberimizdeki bağlantı ile canlı olarak takip edilebilir. İşte Milli Piyango yılbaşı çekilişi CANLI YAYIN bağlantısı ve detaylar...

Giriş Tarihi: 31.12.2019 13:32 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 13:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





