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Milli Piyango telefondan bilet sorgulama! MPİ bilet sorgulama nasıl yapılır? A Haber özel MPİ yılbaşı bileti sorgulama ekranı

Milli Piyango çekilişi saat 15.00'te başladı. İkramiyeler küçükten büyüğe doğru tek tek belli olacak. Binlerce hayal ile satın alınan Milli Piyango yılbaşı biletleri için heyecan dolu bekleyiş yaklaşık 6 saat sürecek. Saat 21.00 sularında Milli Piyango 2020 yılbaşı çekilişi büyük ikramiyesi resmen belli olacak. Sonuçların belli olmasıyla birlikte 436 milyon TL'lik ikramiye isabet eden biletlere pay edilecek. 80 milyon TL'lik büyük ikramiye tam bilete isabet ederse 1 kişi, yarım bilete isabet ederse 2 kişi, çeyrek bilete isabet ederse 4 kişinin hayatı değişecek. Vatandaşlar sonuçlar yavaş yavaş açıklanırken detayları internet üzerinden araştırıyor. Özellikle telefon üzerinden sonuç sorgulama araması oldukça yoğun olarak görülüyor. Peki, Milli Piyango 2020 yılbaşı çekilişi telefondan bilet sorgulama nasıl olur? MPİ bilet sorgulama nasıl yapılır? İşte A Haber özel MPİ yılbaşı bileti sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 31.12.2019 15:21 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 15:31
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Milli Piyango telefondan bilet sorgulama! MPİ bilet sorgulama nasıl yapılır? A Haber özel MPİ yılbaşı bileti sorgulama ekranı

Milli Piyango yılbaşı çekilişi resmen başladı. Saat 15.00'te başlayan kura çekiminin sonuçları heyecanla bekleniyor. Milli Piyango 2020 yılbaşı çekilişleri ile 436 milyon tL gibi dev bir ücret biletlere pay edilecek. Çeyrek bilet 20, tam bilet, 80, yarım bilet ise 40 TL'den satılmıştı. Büyük ikramiye tam bilete çıkarsa 80 milyon, yarım bilete çıkarsa 40 milyon, çeyrek bilete çıkarsa 20 milyon TL olacak. Peki, MPİ bilet sorgulama nasıl yapılır? Milli Piyango telefondan bilet sorgulama nasıl olur? İşte A Haber özel MPİ yılbaşı bileti sorgulama ekranı...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ HABERİ VİDEOSU İÇİN TIKLAYINIZ!

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Milli Piyango telefondan bilet sorgulama! MPİ bilet sorgulama nasıl yapılır? A Haber özel MPİ yılbaşı bileti sorgulama ekranı

MPİ.GOV.TR YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat 15.00'te start alacak. İkramiyeler yükselerek belli olacak. Günün sonunda 80 milyonluk ikramiye sahibini bulacak. 15.00'te başlayan çekilişte, 5 bin TL, 10 bin TL, 100 bin TL, 1 milyon TL, 8 milyon TL'nin isabet ettiği biletler sırasıyla açıklanacak. Canlı yayını link üzerinden izleyebilirsiniz...

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Milli Piyango telefondan bilet sorgulama! MPİ bilet sorgulama nasıl yapılır? A Haber özel MPİ yılbaşı bileti sorgulama ekranı

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİNDE EN ÇOK HANGİ NUMARALAR ÇIKTI?

Milli Piyango çekilişlerinde her numaranın şansı eşittir. Şansınız varsa 1234567 veya 0000000 ile büyük ikramiye kazanabilirsiniz. Yılbaşı çekilişleri son yıllarda 10 milyon numara üzerinde yapılıyor. Son 10 yıl içinde kimi çekilişler 7 milyon numara üzerinden yapıldığı için bu çekilişlerde numaranın ilk rakamının 7, 8, 9 olması olasılığı yoktur. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerde en çok çıkan rakam 17 sefer ile 3 rakamı; en az çıkan rakamlar ise sıfır ve altı.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ HABERİ VİDEOSU İÇİN TIKLAYINIZ!

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Milli Piyango telefondan bilet sorgulama! MPİ bilet sorgulama nasıl yapılır? A Haber özel MPİ yılbaşı bileti sorgulama ekranı

MİLLİ PİYANGO 436 MİLYON TL İKRAMİYE DAĞITACAK

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar, bu yıl toplamda 436 milyon lira ikramiye dağıtacaklarını söylemişti.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ HABERİ VİDEOSU İÇİN TIKLAYINIZ!

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Milli Piyango telefondan bilet sorgulama! MPİ bilet sorgulama nasıl yapılır? A Haber özel MPİ yılbaşı bileti sorgulama ekranı

MPİ YILBAŞI ÇEKİL��Şİ AMORTİ RAKAMLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi ile ikramiye kazanamayan vatandaşları her zaman olduğu gibi amorti rakamları teselli edecek. Amorti isabet eden vatandaşlar bilet paralarını kurtarmış olacak. Amorti rakamları saat 20.00 ile 21.00 arasında yapılacak büyük çekilişin ardından belli olacak. Amorti ücretleri MPİ bayilerinden ve MPİ yetkili satıcılarından alınabilecek.