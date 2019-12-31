Milli Piyango telefondan bilet sorgulama! MPİ bilet sorgulama nasıl yapılır? A Haber özel MPİ yılbaşı bileti sorgulama ekranı
Milli Piyango çekilişi saat 15.00'te başladı. İkramiyeler küçükten büyüğe doğru tek tek belli olacak. Binlerce hayal ile satın alınan Milli Piyango yılbaşı biletleri için heyecan dolu bekleyiş yaklaşık 6 saat sürecek. Saat 21.00 sularında Milli Piyango 2020 yılbaşı çekilişi büyük ikramiyesi resmen belli olacak. Sonuçların belli olmasıyla birlikte 436 milyon TL'lik ikramiye isabet eden biletlere pay edilecek. 80 milyon TL'lik büyük ikramiye tam bilete isabet ederse 1 kişi, yarım bilete isabet ederse 2 kişi, çeyrek bilete isabet ederse 4 kişinin hayatı değişecek. Vatandaşlar sonuçlar yavaş yavaş açıklanırken detayları internet üzerinden araştırıyor. Özellikle telefon üzerinden sonuç sorgulama araması oldukça yoğun olarak görülüyor. Peki, Milli Piyango 2020 yılbaşı çekilişi telefondan bilet sorgulama nasıl olur? MPİ bilet sorgulama nasıl yapılır? İşte A Haber özel MPİ yılbaşı bileti sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 31.12.2019 15:21Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 15:31