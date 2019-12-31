Milli Piyango yılbaşı 2020 çekilişi sonuçları belli oldu | Milli Piyango sorgulama VİDEO canlı izle sondakika

Milyonlarca yılbaşı çekilişi için bilet alan vatandaşlar sonuçları heyecanlar bekliyor. Saat 15 itibarıyla Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi başladı. Kazanan numaraların belli olmaya başlamasıyla birlikte 2020 yılı yılbaşı özel çekilişi için bilet alan vatandaşlar internette "Milli Piyango bileti nasıl sorgulanır? Milli Piyango yılbaşı 2020 çekilişi sonuçları belli oldu mu? Milli Piyango bilet sorgulama nasıl yapılır? Milli Piyango amorti numaraları hangileri? Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi saat kaçta başlayacak? 80 milyon TL'lik büyük ödül çekilişi ne zaman yapılacak? Telefondan bilet sorgulama nasıl yapılır? Milli Piyango 2020 yılı büyük ikramiyesi ne kadar? Milli Piyango 2, 3, 4, 5 bilene ne kadar veriyor? 10- 2020 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi son 2, 3 rakama ne kadar veriyor? sorularına yanıt arıyor. İşte Milli Piyango yılbaşı özel çekilişiyle ilgili tüm merak edilen o soruların yanıtı son dakika gelişmelerinin detayları haberimizde...

Milyonlarca yılbaşı çekilişi için bilet alan vatandaşlar sonuçları heyecanlar bekliyor. Saat 15 itibarıyla Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi başladı. Kazanan numaraların belli olmaya başlamasıyla birlikte 2020 yılı yılbaşı özel çekilişi için bilet alan vatandaşlar internette "Milli Piyango bileti nasıl sorgulanır? Milli Piyango yılbaşı 2020 çekilişi sonuçları belli oldu mu? Milli Piyango bilet sorgulama nasıl yapılır? Milli Piyango amorti numaraları hangileri? Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi saat kaçta başlayacak? 80 milyon TL'lik büyük ödül çekilişi ne zaman yapılacak? Telefondan bilet sorgulama nasıl yapılır? Milli Piyango 2020 yılı büyük ikramiyesi ne kadar? Milli Piyango 2, 3, 4, 5 bilene ne kadar veriyor? 10- 2020 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi son 2, 3 rakama ne kadar veriyor? sorularına yanıt arıyor.

İşte Milli Piyango yılbaşı özel çekilişiyle ilgili tüm merak edilen o soruların yanıtı son dakika gelişmelerinin detayları haberimizde...

Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat 15.00'te start alacak. İkramiyeler yükselerek belli olacak. Günün sonunda 80 milyonluk ikramiye sahibini bulacak. 15.00'te başlayan çekilişte, 5 bin TL, 10 bin TL, 100 bin TL, 1 milyon TL, 8 milyon TL'nin isabet ettiği biletler sırasıyla açıklanacak. Canlı yayını link üzerinden izleyebilirsiniz..

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ - CANLI İZLE

MPİ YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK, BÜYÜK İKRAMİYE SAAT KAÇTA BELLİ OLACAK?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye için saat 20.00 ile 21.00 arasında yapılacak. Büyük ikramiye en geç 21.00'de belli olacak. Büyük ikramiye isabet eden bilet sahibi 2 Ocak'tan itibaren ikramiyesini alabilecek.

MPİ YILBAŞI ÇEKİLİŞİ AMORTİ RAKAMLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi ile ikramiye kazanamayan vatandaşları her zaman olduğu gibi amorti rakamları teselli edecek. Amorti isabet eden vatandaşlar bilet paralarını kurtarmış olacak. Amorti rakamları saat 20.00 ile 21.00 arasında yapılacak büyük çekilişin ardından belli olacak. Amorti ücretleri MPİ bayilerinden ve MPİ yetkili satıcılarından alınabilecek.

MİLLİ PİYANGO 436 MİLYON TL İKRAMİYE DAĞITACAK

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar, bu yıl toplamda 436 milyon lira ikramiye dağıtacaklarını söylemişti.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİNDE EN ÇOK HANGİ NUMARALAR ÇIKTI?



Milli Piyango çekilişlerinde her numaranın şansı eşittir. Şansınız varsa 1234567 veya 0000000 ile büyük ikramiye kazanabilirsiniz. Yılbaşı çekilişleri son yıllarda 10 milyon numara üzerinde yapılıyor. Son 10 yıl içinde kimi çekilişler 7 milyon numara üzerinden yapıldığı için bu çekilişlerde numaranın ilk rakamının 7, 8, 9 olması olasılığı yoktur. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerde en çok çıkan rakam 17 sefer ile 3 rakamı; en az çıkan rakamlar ise sıfır ve altı.

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