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mpi.gov.tr bilet sorgulama 10 bin TL isabet eden numaralar! 2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişi ikramiye kazanan rakamlar
Milli Piyango yılbaşı çekilişi 15.00 itibarıyla başlayacak. Teselli ikramiyeleri ile başlayan çekilişte, 5 bin TL, 10 bin TL, 100 bin TL, 1 milyon TL, 8 milyon TL ödülleri kazanan rakamlar belli olacak. MPİ, yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye dahil 436 milyon TL ödül dağıtacak. 1 kişi 8 milyon, 10 kişi 1 milyon, 30 kişi 100 bin TL, 100 kişi 10 bin TL, 200 kişi 5 bin TL ödül kazanacak. Peki, 10 bin TL isabet eden numaralar hangileri? İşte mpi.gov.tr Milli Piyango 2020 yılbaşı bileti sorgulama ekranı ve 5, 10, 100 bin TL, 1, 8, 80 milyon TL ödül kazanan rakamlar...
Giriş Tarihi: 31.12.2019 12:50 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 12:56
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