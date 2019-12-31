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mpi.gov.tr bilet sorgulama 10 bin TL isabet eden numaralar! 2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişi ikramiye kazanan rakamlar

Milli Piyango yılbaşı çekilişi 15.00 itibarıyla başlayacak. Teselli ikramiyeleri ile başlayan çekilişte, 5 bin TL, 10 bin TL, 100 bin TL, 1 milyon TL, 8 milyon TL ödülleri kazanan rakamlar belli olacak. MPİ, yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye dahil 436 milyon TL ödül dağıtacak. 1 kişi 8 milyon, 10 kişi 1 milyon, 30 kişi 100 bin TL, 100 kişi 10 bin TL, 200 kişi 5 bin TL ödül kazanacak. Peki, 10 bin TL isabet eden numaralar hangileri? İşte mpi.gov.tr Milli Piyango 2020 yılbaşı bileti sorgulama ekranı ve 5, 10, 100 bin TL, 1, 8, 80 milyon TL ödül kazanan rakamlar...

Giriş Tarihi: 31.12.2019 12:50 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 12:56
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mpi.gov.tr bilet sorgulama 10 bin TL isabet eden numaralar! 2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişi ikramiye kazanan rakamlar

Milli Piyango yılbaşı çekilişi heyecanı sürüyor. Binlerce umutla bilet alan vatandaşlar yeni yıla zengin girmenin hayallerini kuruyor. Her yıl olduğu gibi MPİ yılbaşı özel çekilişi büyük ilgi görüyor. Çekiliş öğlen saatlerinde başlıyor, saat 21.00'de dev ikramiyeyi kazanan belli oluyor. Bu yıl dev ikramiye 80 milyon TL. Bunun dışında 8 milyon TL 1 kişiye, 1 milyon TL 10 ayrı kişiye verilecek. 30 kişi 100 bin TL, 100 kişi 10 bin TL, 200 kişi 5 bin TL kazanacak. Sizler için MPİ yılbaşı çekilişini yakından takip ediyoruz. Tüm gelişmeleri ve MPİ bilet sorgulama ekranını galerimizde bulabilirsiniz. Ayrıca ahaber.com.tr'nin bilet sorgulama ekranından da güvenilir şekilde biletlerinizi sorgulayabilir, kazandığınız ikramiyeyi tespit edebilirsiniz. İşte mpi.gov.tr bilet sorgulama 10 bin TL isabet eden numaralar ve diğer ikramiyelerin detayları...

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mpi.gov.tr bilet sorgulama 10 bin TL isabet eden numaralar! 2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişi ikramiye kazanan rakamlar

2020 MİLLİ PİYANGO ÖDÜLLERİ NE KADAR?

Milli Piyango İdaresi'nce 31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek.

MİLLİ PİYANGO 2020 KAZANAN NUMARALARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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mpi.gov.tr bilet sorgulama 10 bin TL isabet eden numaralar! 2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişi ikramiye kazanan rakamlar

MPİ YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK, BÜYÜK İKRAMİYE SAAT KAÇTA BELLİ OLACAK?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye için saat 20.00 ile 21.00 arasında yapılacak. Büyük ikramiye en geç 21.00'de belli olacak. Büyük ikramiye isabet eden bilet sahibi 2 Ocak'tan itibaren ikramiyesini alabilecek.

MİLLİ PİYANGO 2020 KAZANAN NUMARALARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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mpi.gov.tr bilet sorgulama 10 bin TL isabet eden numaralar! 2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişi ikramiye kazanan rakamlar

İŞTE 10 BİN TL KAZANAN ŞANSLI NUMARALAR

Numaralar açıklanır açıklanmaz haberimizde olacak. Sorgulama sayfasından da yararlanabilirsiniz.

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mpi.gov.tr bilet sorgulama 10 bin TL isabet eden numaralar! 2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişi ikramiye kazanan rakamlar

MİLLİ PİYANGO 436 MİLYON TL İKRAMİYE DAĞITACAK

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar, bu yıl toplamda 436 milyon lira ikramiye dağıtacaklarını söylemişti.

MİLLİ PİYANGO 2020 KAZANAN NUMARALARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ