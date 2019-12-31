mpi.gov.tr bilet sorgulama 10 bin TL isabet eden numaralar! 2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişi ikramiye kazanan rakamlar

Milli Piyango yılbaşı çekilişi heyecanı sürüyor. Binlerce umutla bilet alan vatandaşlar yeni yıla zengin girmenin hayallerini kuruyor. Her yıl olduğu gibi MPİ yılbaşı özel çekilişi büyük ilgi görüyor. Çekiliş öğlen saatlerinde başlıyor, saat 21.00'de dev ikramiyeyi kazanan belli oluyor. Bu yıl dev ikramiye 80 milyon TL. Bunun dışında 8 milyon TL 1 kişiye, 1 milyon TL 10 ayrı kişiye verilecek. 30 kişi 100 bin TL, 100 kişi 10 bin TL, 200 kişi 5 bin TL kazanacak. Sizler için MPİ yılbaşı çekilişini yakından takip ediyoruz. Tüm gelişmeleri ve MPİ bilet sorgulama ekranını galerimizde bulabilirsiniz. Ayrıca ahaber.com.tr'nin bilet sorgulama ekranından da güvenilir şekilde biletlerinizi sorgulayabilir, kazandığınız ikramiyeyi tespit edebilirsiniz. İşte mpi.gov.tr bilet sorgulama 10 bin TL isabet eden numaralar ve diğer ikramiyelerin detayları...