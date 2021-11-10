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Bunu yapan tazminatsız kovulur! Çalışanları yakından ilgilendiriyor
Son dakika haberine göre: Milyonlarca çalışan herhangi bir işe girerken sözleşme imzalar. Söz konusu sözleşme hem işçiyi hem de işvereni bağlar. Eğer işçi kendini yanlış tanıtırsa tazminatsız atılabilir veya işveren vereceği maaşı sözleşmeye yazıp ödemezse bu kez de işçiye haklı fesih imkanı doğar. Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem Yeni Asır'daki köşesinde çalışanları yakından ilgilendiren konu hakkında merak edilenleri cevapladı.
Giriş Tarihi: 10.11.2021 09:44Güncelleme Tarihi: 10.11.2021 10:01