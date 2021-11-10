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Bunu yapan tazminatsız kovulur! Çalışanları yakından ilgilendiriyor

Son dakika haberine göre: Milyonlarca çalışan herhangi bir işe girerken sözleşme imzalar. Söz konusu sözleşme hem işçiyi hem de işvereni bağlar. Eğer işçi kendini yanlış tanıtırsa tazminatsız atılabilir veya işveren vereceği maaşı sözleşmeye yazıp ödemezse bu kez de işçiye haklı fesih imkanı doğar. Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem Yeni Asır'daki köşesinde çalışanları yakından ilgilendiren konu hakkında merak edilenleri cevapladı.

Giriş Tarihi: 10.11.2021 09:44 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021 10:01
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Bunu yapan tazminatsız kovulur! Çalışanları yakından ilgilendiriyor

İşe girerken yapılan sözleşme hem işçiyi hem de işvereni bağlıyor. Kendini yanlış tanıtan işçi tazminatsız atılabilir, işveren ise vaatlerini yerine getirmez ise işçiye haklı fesih imkanı doğar.

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Bunu yapan tazminatsız kovulur! Çalışanları yakından ilgilendiriyor

Bir işyerine yeni başlayan işçi açısından da işveren açısından da sözleşmenin önemi büyük. Çünkü işe başlarken her türlü şart kayıt altına alındığından her iki tarafın da hakkı korunmuş oluyor. Bu yüzden iş yerlerinde mutlaka sözleşme yapılmalı, buraya tüm şartlar yazılmalıdır.

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Bunu yapan tazminatsız kovulur! Çalışanları yakından ilgilendiriyor

İşçiler açısından da bu sözleşmelerin iyi okunması ve bir nüshasının saklanması önem kazanıyor.

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Bunu yapan tazminatsız kovulur! Çalışanları yakından ilgilendiriyor

Genel olarak sözlü mutabakat ile yapılan anlaşmalar ve işe başlamalar sonrasında büyük sıkıntılara yol açıyor. İşçi vaad edilen şartları bulamıyor ya da işveren işçinin söylediği özelliklerinin olmadığını fark ediyor. Bu yüzden sözleşmenin olması her iki taraf açısından da çok önemli.

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Bunu yapan tazminatsız kovulur! Çalışanları yakından ilgilendiriyor

NE YAZDIĞINA DİKKAT!
Sözleşme hakların korunması kadar işin yürümesi açısından da önemli. Sözleşmede çalışanlar kendi özelliklerini, eğitim durumlarını, sertifikalarını beyan ederken işveren de ne kadar ücret ödeyeceğini, işin tanımını burada yazılı hale getirmiş oluyor.