Başvurular başlıyor! Nefes kredisi veren bankalar hangileri? Başvuru ne zaman, nasıl yapılacak? İşte şartlar

Başvurular başlıyor! Nefes kredisi veren bankalar hangileri? Başvuru ne zaman, nasıl yapılacak? İşte şartlar | Koronavirüs pandemisinin oluşturduğu ekonomik sıkıntıları gidermek için KOBİ'lere getirilen Nefes Kredisi başvuruları yarın başlıyor. Nefes Kredi Paketi ile yıllık cirosu 10 milyon liranın altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019'a göre yüzde 25 kayıp yaşayan, ticaret, deniz ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi odaları veya ticaret borsasına kayıtlı üyelere işletme sermayesi finansman imkanı sağlanacak. İşte Başkan Erdoğan tarafından müjdesi verilen 2021 Nefes Kredisi'ne dair tüm bilmeniz gerekenler...