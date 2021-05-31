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Başvurular başlıyor! Nefes kredisi veren bankalar hangileri? Başvuru ne zaman, nasıl yapılacak? İşte şartlar

Başvurular başlıyor! Nefes kredisi veren bankalar hangileri? Başvuru ne zaman, nasıl yapılacak? İşte şartlar | Koronavirüs pandemisinin oluşturduğu ekonomik sıkıntıları gidermek için KOBİ'lere getirilen Nefes Kredisi başvuruları yarın başlıyor. Nefes Kredi Paketi ile yıllık cirosu 10 milyon liranın altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019'a göre yüzde 25 kayıp yaşayan, ticaret, deniz ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi odaları veya ticaret borsasına kayıtlı üyelere işletme sermayesi finansman imkanı sağlanacak. İşte Başkan Erdoğan tarafından müjdesi verilen 2021 Nefes Kredisi'ne dair tüm bilmeniz gerekenler...

Giriş Tarihi: 31.05.2021 11:43 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 11:46
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Başvurular başlıyor! Nefes kredisi veren bankalar hangileri? Başvuru ne zaman, nasıl yapılacak? İşte şartlar

BAŞVURULAR YARIN BAŞLIYOR

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak ve KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla hayata geçirilen 2021 Nefes Kredisi'ne başvurular yarından itibaren alınacak.

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GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başvurular başlıyor! Nefes kredisi veren bankalar hangileri? Başvuru ne zaman, nasıl yapılacak? İşte şartlar

Firmalar, üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesiyle banka şubelerine başvurabilecek.

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Başvurular başlıyor! Nefes kredisi veren bankalar hangileri? Başvuru ne zaman, nasıl yapılacak? İşte şartlar

10 BANKA KATILDI
Nefes Kredi Paketi, Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde 10 bankanın katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Kredi Garanti Fonu (KGF) iş birliğinde hayata geçiriliyor.

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Başvurular başlıyor! Nefes kredisi veren bankalar hangileri? Başvuru ne zaman, nasıl yapılacak? İşte şartlar

NEFES KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK?
Nefes Kredi Paketi ile yıllık cirosu 10 milyon liranın altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019'a göre yüzde 25 kayıp yaşayan, ticaret, deniz ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi odaları veya ticaret borsasına kayıtlı üyelere işletme sermayesi finansman imkanı sağlanacak.

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Başvurular başlıyor! Nefes kredisi veren bankalar hangileri? Başvuru ne zaman, nasıl yapılacak? İşte şartlar

İŞTE DETAYLAR

2020 yılı cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira olan KOBİ'ler ise azami 200 bin lira kredi kullanabilecek. TOBB ve oda-borsalar da kaynaklarını bu bankalarda değerlendirerek projeye katkı sunacak.