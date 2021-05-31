İşçiye 4.800 TL! 4D'li taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar olacak? 2021-2022 zam talebi son durum!

Taşeron ve kamu işçisi maaş zammı son durum nedir? 700 bin işçiyi yakından ilgilendiren maaş zammında süreç resmi olarak başladı. Türk-İş ve Hak-İş tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na zam talebi sunuldu. Bu gelişmelerin ardından gözler maaş zammının ne kadar olacağına ve zammın ne zaman belli olacağına çevrildi. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 4D'li taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar olacak? 2021-2022 zam talebi son durum nedir? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 31.05.2021 15:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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