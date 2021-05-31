31 Mayıs 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İşçiye 4.800 TL! 4D'li taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar olacak? 2021-2022 zam talebi son durum!

İşçiye 4.800 TL! 4D'li taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar olacak? 2021-2022 zam talebi son durum!

Taşeron ve kamu işçisi maaş zammı son durum nedir? 700 bin işçiyi yakından ilgilendiren maaş zammında süreç resmi olarak başladı. Türk-İş ve Hak-İş tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na zam talebi sunuldu. Bu gelişmelerin ardından gözler maaş zammının ne kadar olacağına ve zammın ne zaman belli olacağına çevrildi. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 4D'li taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar olacak? 2021-2022 zam talebi son durum nedir? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 31.05.2021 15:41
  • 1
  • 11
İşçiye 4.800 TL! 4D'li taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar olacak? 2021-2022 zam talebi son durum!

İşçi maaş zammı son durum nedir? Taşerondan kadroya geçen toplam 700 bin işçinin heyecanla beklediği maaş zammı için geri sayım başladı. Konfederasyonlar, 2021-2022 için zam talebini açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na talebin sunulması ile birlikte süreç resmi olarak başladı. Peki, 4D'li taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar olacak? 2021-2022 zam talebi son durum nedir? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
İşçiye 4.800 TL! 4D'li taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar olacak? 2021-2022 zam talebi son durum!

TAŞERON VE KAMU İŞÇİSİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin öncelikle 4 bin 800 liraya yükseltilmesini, 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep etti.

  • 3
  • 11
İşçiye 4.800 TL! 4D'li taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar olacak? 2021-2022 zam talebi son durum!

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI'NA SUNULDU

Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar ve Hak-İş Genel Başkan Vekili Osman Yıldız, iki konfederasyon tarafından hazırlanan ortak talepleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e sundu.

  • 4
  • 11
İşçiye 4.800 TL! 4D'li taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar olacak? 2021-2022 zam talebi son durum!

TAŞERON İŞÇİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Sözleşme kapsamındaki işçi sayısının artması ve kamuda yakın sayıda üyeyi temsil etmeleri dolayısıyla Türk-İş ve Hak-İş, bu dönem birlikte hareket etti. Konfederasyonların taleplerini sunmasıyla resmi olarak başlayan pazarlık sürecinin, yürütülecek müzakerelerin ardından temmuz ayında sonuçlanması bekleniyor.

  • 5
  • 11
İşçiye 4.800 TL! 4D'li taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar olacak? 2021-2022 zam talebi son durum!

2021 3. TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Toplam 52 gün olan ikramiyeler 4 taksit şeklinde 13'er günlük olarak hesaplara yatırılıyor. Cumhurbaşkanı kararına göre; ikramiyenin birinci yarısı 29 Ocak'ta, yılın ikici ikramiyesi ise 11 Mayıs'ta ödendi. Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ise bu yıl yapılacak ilave tediyenin tamamı 24 Aralık'ta verilecek.

Yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük ödeme daha yapılacak. 3'üncü ödeme tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.