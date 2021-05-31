Yıllık %17,5 faiz oranı: Başvurana 50.000 - 200.00 TL arası hemen ödenecek! Ziraat, Akbank, İş Bankası...

Başkan Erdoğan tarafından duyurulan Nefes Kredisi Paketi'ne başvurular başlıyor. 6 ay ödemesiz nefes kredisinde azami rakam 50.000 TL olarak belirlenirken, azami rakam ise 200.000 TL olarak açıklandı. Kredi kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşlar, başvuru şartlarını ve başvuruların başlayacağı tarihi araştırıyor. Öte yandan nefes kredisi verecek bankalar da belli oldu. Normalleşme sürecine geçiş için hazırlıklar sürerken, nefes kredisi esnafa can suyu olacak. İşte 2021 nefes kredisinin detayları...

Giriş Tarihi: 31.05.2021 10:38 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 10:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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