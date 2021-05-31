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Haberler Galeri Yıllık %17,5 faiz oranı: Başvurana 50.000 - 200.00 TL arası hemen ödenecek! Ziraat, Akbank, İş Bankası...

Yıllık %17,5 faiz oranı: Başvurana 50.000 - 200.00 TL arası hemen ödenecek! Ziraat, Akbank, İş Bankası...

Başkan Erdoğan tarafından duyurulan Nefes Kredisi Paketi'ne başvurular başlıyor. 6 ay ödemesiz nefes kredisinde azami rakam 50.000 TL olarak belirlenirken, azami rakam ise 200.000 TL olarak açıklandı. Kredi kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşlar, başvuru şartlarını ve başvuruların başlayacağı tarihi araştırıyor. Öte yandan nefes kredisi verecek bankalar da belli oldu. Normalleşme sürecine geçiş için hazırlıklar sürerken, nefes kredisi esnafa can suyu olacak. İşte 2021 nefes kredisinin detayları...

Giriş Tarihi: 31.05.2021 10:38 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 10:38
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Yıllık %17,5 faiz oranı: Başvurana 50.000 - 200.00 TL arası hemen ödenecek! Ziraat, Akbank, İş Bankası...

Nefes kredisi veren bankalar hangileri? Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Nefes Kredisi Paketi'nin detayları belli oldu. Başvurular için geri sayım başlarken, kredi desteği sağlayacak bankaların listesi de açıklandı. Nefes Kredisi 10 milyon liranın altında cirosu olan firmalara nefes aldıracak. Nefes kredisine ilişkin merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Merak edilenler için yazımıza göz atmanız yeterli...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yıllık %17,5 faiz oranı: Başvurana 50.000 - 200.00 TL arası hemen ödenecek! Ziraat, Akbank, İş Bankası...

NEFES KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 Nefes Kredisi 1 Haziran itibarıyla uygulamaya alınacak. Buna göre, Nefes Kredisi Paketi'ne başvuruların 1 Haziran itibarıyla başlaması bekleniyor.

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Yıllık %17,5 faiz oranı: Başvurana 50.000 - 200.00 TL arası hemen ödenecek! Ziraat, Akbank, İş Bankası...

NEFES KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

2020 yılı cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ'ler azami 50.000 TL, cirosu 1-10 milyon lira olan KOBİ'ler ise azami 200.000 TL kredi kullanabilecek.

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Yıllık %17,5 faiz oranı: Başvurana 50.000 - 200.00 TL arası hemen ödenecek! Ziraat, Akbank, İş Bankası...

NEFES KREDİSİ FAİZ ORANI NEDİR?

İşletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkanı sağlanacak 2021 Nefes Kredisi uygulamasında, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacak. Söz konusu uygulamada Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacak olup, faiz oranı yıllık yüzde 17,5 olarak belirlendi.

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Yıllık %17,5 faiz oranı: Başvurana 50.000 - 200.00 TL arası hemen ödenecek! Ziraat, Akbank, İş Bankası...

NEFES KREDİSİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

Nefes Kredisi Paketi'ne 10 banka katıldı. İşte nefes kredisi veren bankalar:

TC Ziraat Bankası AŞ,
Türkiye Vakıflar Bankası TAO,
Türkiye Halk Bankası AŞ,
Türkiye İş Bankası AŞ,