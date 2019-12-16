Başvurular başladı! TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu nereden yapılıyor? 100 bin konut başvuru ücreti ne kadar?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği TOKİ 100 bin sosyal konut başvuruları bugün mesai saati itibarıyla resmen başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, başvuruların 16 Aralık - 15 Ocak tarihleri arasında yapılacağını ifade etmişti. TOKİ 100 bin konut projesi için ilk kazma yılbaşından sonra vurulacak. Başkan Erdoğan, projenin 1,5 - 2 sene içinde tamamlanarak sahiplerine teslim edileceğini söyledi. Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak amacıyla başlatılan seferberlik kapsamında konutların nerelerde yapılacağı da belli oldu. Türkiye'nin dört bir yanından yüz binlerce vatandaş başvurular ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu nereden yapılıyor? 100 bin konut başvuru ücreti ne kadar? TOKİ 100 bin sosyal konut başvuru şartları neler? TOKİ 100 bin sosyal konut projesi nerelerde yapılacak? İşte 100 bin sosyal konut başvuruları ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 16.12.2019 10:31 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 10:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





