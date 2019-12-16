16 Aralık 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Başvurular başladı! TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu nereden yapılıyor? 100 bin konut başvuru ücreti ne kadar?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği TOKİ 100 bin sosyal konut başvuruları bugün mesai saati itibarıyla resmen başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, başvuruların 16 Aralık - 15 Ocak tarihleri arasında yapılacağını ifade etmişti. TOKİ 100 bin konut projesi için ilk kazma yılbaşından sonra vurulacak. Başkan Erdoğan, projenin 1,5 - 2 sene içinde tamamlanarak sahiplerine teslim edileceğini söyledi. Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak amacıyla başlatılan seferberlik kapsamında konutların nerelerde yapılacağı da belli oldu. Türkiye'nin dört bir yanından yüz binlerce vatandaş başvurular ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu nereden yapılıyor? 100 bin konut başvuru ücreti ne kadar? TOKİ 100 bin sosyal konut başvuru şartları neler? TOKİ 100 bin sosyal konut projesi nerelerde yapılacak? İşte 100 bin sosyal konut başvuruları ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 16.12.2019 10:31 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 10:47
  • 1
  • 18
Başvurular başladı! TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu nereden yapılıyor? 100 bin konut başvuru ücreti ne kadar?

TOKİ 100 bin sosyal konut başvuru işlemleri bu sabah başladı. Başvurular 1 ay sürecek, 15 Ocak'ta sona erecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak için 100 bin konutu 2 yıla kadar bitireceklerini ifade etmişti. İlk kazma yılbaşından hemen sonra vurulacak ve TOKİ proje alanlarında çalışmaları başlatacak. TOKİ'nin proje alanları da belli oldu. Peki, TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu nereden yapılıyor? 100 bin konut başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylar...

  • 2
  • 18
Başvurular başladı! TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu nereden yapılıyor? 100 bin konut başvuru ücreti ne kadar?

BAŞVURULAR BAŞLADI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 100 bin sosyal konut projesi başvurularının 16 Aralık'ta başlayacağını müjdelemişti. Başvuruların 1 ay süreceğini duyuran Albayrak, son işlemlerin 15 Ocak'ta yapılacağını ifade etmişti. Bakan Albayrak'ın duyurduğu gibi başvurualar bugün mesai saati ile başladı.

  • 3
  • 18
Başvurular başladı! TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu nereden yapılıyor? 100 bin konut başvuru ücreti ne kadar?

TOKİ BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIYOR?

TOKİ 100 bin konut projesi başvurularına büyük ilgi var. Başvuruların nereden yapılacağı yoğun şekilde aranıyor. TOKİ başvuruları kamu bankası olan Ziraat Bankası tarafından yapılacak. Ziraat Bankası'nın yetkili şubelerinden belirtilen ücretler yatırılarak kuraya katılım sağlanacak.

  • 4
  • 18
Başvurular başladı! TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu nereden yapılıyor? 100 bin konut başvuru ücreti ne kadar?

TOKİ 100 BİN KONUT BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Başvuru bedeli ise 2+1 daireler için 500 TL, 3+1 daireler için bin TL olacak. Başvurular 4 kategoride kabul edilecek. 1. kategori, Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, 2. kategori, en az yüzde 40 engelli vatandaşlar, 3. kategori, emekli vatandaşlar, 4. kategori ise diğer alıcı adayları.

  • 5
  • 18
Başvurular başladı! TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu nereden yapılıyor? 100 bin konut başvuru ücreti ne kadar?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

T.C. Vatandaşı olmak,

Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde son 1 yıl boyunca ikamet ediyor olmak (3+1 konutlar hariç),

Daha önce TOKİ'den konut satın alınmamış olması,