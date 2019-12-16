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16.12.2019

TOKİ 100 bin konut başvuru şartları nelerdir? Başvuru ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılacak? Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dar gelirli vatandaşlar için 240 ay vade ve aylık 894 TL taksit imkanıyla konut sahibi müjdesini vermiş ve her yıl 100 bin sosyal konut yapılacağını duyurmuştu. TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesi hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. En son hangi ile kaç tane sosyal konut yapılacağı belli olmuştu. Bunun hemen ardından, TOKİ 100 bin konut başvuru şartları ve başvuru tarihleri belli oldu. TOKİ 100 bin sosyal konut projesine başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar hangi tarihlerde başvuru yapılacağı ve 'TOKİ başvuru şartları neler?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, TOKİ 100 bin konut başvuruları ne zaman ve kimler başvurabilir? TOKİ başvuru ücretleri hangi bankaya yatırılacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında başvuru koşullarıyla ilgili tüm ayrıntıları anlattı. İşte 100 bin sosyal konut projesi başvuru şartları, başvuru tarihleri ve bilinmesi gereken tüm son dakika detayları...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dar gelirli vatandaşlar için 240 ay vade ve aylık 894 TL taksit imkanıyla konut sahibi müjdesini vermiş ve her yıl 100 bin sosyal konut yapılacağını duyurmuştu. TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesi hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. En son hangi ile kaç tane sosyal konut yapılacağı belli olmuştu. Bunun hemen ardından, TOKİ 100 bin konut başvuru şartları ve başvuru tarihleri belli oldu. TOKİ 100 bin sosyal konut projesine başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar hangi tarihlerde başvuru yapılacağı ve 'TOKİ başvuru şartları neler?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, TOKİ 100 bin konut başvuruları ne zaman ve kimler başvurabilir? TOKİ başvuru ücretleri hangi bankaya yatırılacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında başvuru koşullarıyla ilgili tüm ayrıntıları anlattı.

İşte 100 bin sosyal konut projesi başvuru şartları, başvuru tarihleri ve bilinmesi gereken tüm son dakika detayları...

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