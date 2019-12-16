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Asgari ücret zam toplantısı öncesi TİSK ilk kez rakam verdi! 2020 asgari ücret zammı ve AGİ ne kadar olacak?

Asgari ücret zam görüşmelerinin 3'üncü ayağı yarın saat 14.00'te yapılacak. İşverenlerin temsilcisi TİSK'in ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantıda ilk kez taraflar resmi olarak rakamları telaffuz edecek. TÜRK-İş Sendikası Genel Başkanı Ergün Atalay ilk görüşmeler öncesi 2 bin 578 TL'nin altında pazarlığa yanaşmayacaklarını söylemişti. İşverenler ise enflasyonun üzerinde zam yapmak istemediklerini ifade etmişti. TİSK, enflasyon üzerinde gerçekleşen zamların işsizliği arttıracağını söyledi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise işçi ve işvereni mağdur etmeyecek bir rakamda uzlaşılacağını ifade ederek, sürecin olumlu sonuçlanacağı mesajını vermişti. Aradan geçen zaman diliminde TİSK de, Türk-İş Sendikası da tutumunu değiştirmezken, TİSK'ten ilk kez bir rakam geldi. Peki, 2020 asgari ücret zammı ne kadar olacak? AGİ ne kadar olacak? İşte 2020 asgari ücret zam görüşmeleri öncesi tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 16.12.2019 09:47 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 10:11
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Asgari ücret zam toplantısı öncesi TİSK ilk kez rakam verdi! 2020 asgari ücret zammı ve AGİ ne kadar olacak?
Asgari ücret zam toplantısı öncesi TİSK ilk kez rakam verdi! 2020 asgari ücret zammı ve AGİ ne kadar olacak?

2020 yılı asgari ücretini belirlemek için komisyon görüşmeleri devam ediyor. Komisyon ilk toplantısını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 2 Aralık'ta gerçekleştirdi. İkinci toplantı geride bıraktığımız hafta Türk-İş'in ev sahipliğinde yapıldı. Üçüncü toplantı ise yarın saat 14.00'te TİSK'in ev sahipliğinde gerçekleşecek. Toplantıda resmi olarak ilk kez pazarlık yapılacak. Taraflar rakamları masaya koyacak. İşçi tarafı 2 bin 578 TL'nin altında bir pazarlık istemiyor. İşveren tarafı ise enflasyon üzeri bir zammı kabul etmiyor. Türk-İş'in ardından TİSK'in de masaya koyacağı rakam şekillendi. 7 milyon kişiyi doğrudan, 3 milyon kişiyi dolaylı yoldan etkileyen asgari ücret zam görüşmeleri öncesi, " 2020 asgari ücret zammı ve AGİ zammı ne kadar olacak?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte asgari ücretlileri yakından ilgilendiren o gelişme ve tüm detaylar...

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Asgari ücret zam toplantısı öncesi TİSK ilk kez rakam verdi! 2020 asgari ücret zammı ve AGİ ne kadar olacak?
Asgari ücret zam toplantısı öncesi TİSK ilk kez rakam verdi! 2020 asgari ücret zammı ve AGİ ne kadar olacak?

TÜRK-İŞ 2 BİN 578 TL'DE ISRARCI

Asgari ücret görüşmelerinde işçi tarafını temsil eden Türkiye'nin en büyük işçi sendikası Türk-İş ilk günden itibaren 2 bin 578 TL'nin altında bir ücret kabul etmeyeceğini ifade ediyor. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, diğer sendikalarla birlik kararı aldıklarını, her birinin farklı zam önerileri olduğunu ancak 2 bin 578 TL'nin altında bir rakamın konuşulmayacağını söyledi. İlk toplantıdan itibaren Türk-İş'in kararında bir değişiklik olmadı.

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Asgari ücret zam toplantısı öncesi TİSK ilk kez rakam verdi! 2020 asgari ücret zammı ve AGİ ne kadar olacak?
Asgari ücret zam toplantısı öncesi TİSK ilk kez rakam verdi! 2020 asgari ücret zammı ve AGİ ne kadar olacak?

TİSK, ENFLASYONUN ÜZERİNDE ZAM VERMEK İSTEMİYOR

İşverenlerin, bir başka değişle patronların bir araya geldiği en büyük sendika olan TİSK komisyonun diğer tarafında yer alıyor. İşverenlerin, Avrupalı rakipleri ile mücadelede en büyük sorununun maaş yüksekliği olduğunu ifade eden TİSK yetkilieri, asgari ücretin verilmesi en düşük rakamı belirlediğini ifade ediyor. Yetkililer asgari ücret üzerinde çalışanların daha fazla olduğunu ve zamlarla dengelerin kaybolduğunu ifade ediyor.

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Asgari ücret zam toplantısı öncesi TİSK ilk kez rakam verdi! 2020 asgari ücret zammı ve AGİ ne kadar olacak?
Asgari ücret zam toplantısı öncesi TİSK ilk kez rakam verdi! 2020 asgari ücret zammı ve AGİ ne kadar olacak?

TİSK, enflasyonun üzerinde zam geleneğinin sürmesini doğru bulmadığını ve bunun işsizliği tetiklediğini ifade ediyor. Özellikle Anadolu'da yer alan işverenlerin enflasyonun üstünde yapılacak zam sonrası işçi çıkarabileceğine vurgu yapıyor.

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Asgari ücret zam toplantısı öncesi TİSK ilk kez rakam verdi! 2020 asgari ücret zammı ve AGİ ne kadar olacak?
Asgari ücret zam toplantısı öncesi TİSK ilk kez rakam verdi! 2020 asgari ücret zammı ve AGİ ne kadar olacak?

SON 10 YILDA HEP ENFLASYONUN ÜZERİNDE ZAM GERÇEKLEŞTİ

Asgari ücret zamları ile ilgili istatistikler yeni zammın oranına ışık tutuyor. Son 10 yılda asgari ücrete hep enflasyon üzeri zam yapıldı. Enflasyonun en üst seviyede olduğu 2018 yılında dahi yüzde 26'lık bir artış sağlanarak işçinin süreçten etkilenmesi önlendi.