Asgari ücret zam toplantısı öncesi TİSK ilk kez rakam verdi! 2020 asgari ücret zammı ve AGİ ne kadar olacak?

Asgari ücret zam görüşmelerinin 3'üncü ayağı yarın saat 14.00'te yapılacak. İşverenlerin temsilcisi TİSK'in ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantıda ilk kez taraflar resmi olarak rakamları telaffuz edecek. TÜRK-İş Sendikası Genel Başkanı Ergün Atalay ilk görüşmeler öncesi 2 bin 578 TL'nin altında pazarlığa yanaşmayacaklarını söylemişti. İşverenler ise enflasyonun üzerinde zam yapmak istemediklerini ifade etmişti. TİSK, enflasyon üzerinde gerçekleşen zamların işsizliği arttıracağını söyledi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise işçi ve işvereni mağdur etmeyecek bir rakamda uzlaşılacağını ifade ederek, sürecin olumlu sonuçlanacağı mesajını vermişti. Aradan geçen zaman diliminde TİSK de, Türk-İş Sendikası da tutumunu değiştirmezken, TİSK'ten ilk kez bir rakam geldi. Peki, 2020 asgari ücret zammı ne kadar olacak? AGİ ne kadar olacak? İşte 2020 asgari ücret zam görüşmeleri öncesi tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 16.12.2019 09:47 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 10:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





