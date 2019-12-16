TOKİ kurasız çekilişsiz ev başvurusu için son 15 gün! TOKİ kurasız ev satışı nerelerde yapılıyor?

TOKİ durmak bilmiyor. Toplu Konut İdaresi, milyonlarca kişiyi ev sahibi yaptı. Uygun koşullar, değerli projeler ile özellikle dar gelirlilerin hayallerini gerçekleştiren TOKİ, son olarak 50 bin sosyal konut satışını tamamlamıştı. Dar gelirlileri kira öder gibi ev sahibi yapmak hükümetin en öncelikli gündemlerinde biri durumunda. Başkan Recep Tayyip Erdoğan her fırsatta vatandaşların ev alması için uygun çalışmaların yapılmasını dile getiriyor. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da, dar gelirliler için tarihte görülmemiş oranda düşük bir faiz oranı ile kampanya başlatılacağını duyurmuştu. Projede ilk adım atıldı ve 100 bin sosyal konut başvuruları bugün başladı. Ancak TOKİ bunun dışında da fırsatlar sunuyor. Kurasız, çekilişsiz, öncelikli başvuru ile 22 ilde konut satışı yapılıyor. Konutlar için son başvuru 31 Aralık'ta yapılacak. İşte detaylar...