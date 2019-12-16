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TOKİ kurasız çekilişsiz ev başvurusu için son 15 gün! TOKİ kurasız ev satışı nerelerde yapılıyor?
TOKİ 22 ilde dev bir kampanyaya daha imza atıyor. Dar gelirli yüz binlerce aileyi ev sahibi yapan TOKİ, sosyal konut çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda 22 ilde kura ve çekiliş olmadan ev satışı başlıyor. Şartları yerine getirenler başvuru önceliğine göre ev sahibi olacak. 20 yıla kadar vade seçeneğinin verileceği projede kira ücretinden bile daha düşük ücretlerle taksit ödenecek. Taksitler 335 TL'den başlıyor. Projede peşinatlar da oldukça düşük olacak. TOKİ başvuruları için son gün ise 31 Aralık olarak duyuruldu. Peki, TOKİ 335 TL taksitle nerede ev satacak? TOKİ kurasız ev başvuru şartları neler? TOKİ başvuruları nasıl yapılır? TOKİ evleri kiralanabilir mi? TOKİ evi satılabilir mi? İşte TOKİ projelerine dair detaylar...
Giriş Tarihi: 16.12.2019 11:40 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 11:55
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