Bağ-Kur TESCİL AFFI çıkacak mı? Borç yapılandırma paketinde Bağkur tescil affı var mı 2023? Vergi, sigorta primi borcu...

"Bağ-Kur tescil affı gelecek mi?" sorusu binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi, Meclis'e sunuldu. Düzenlemeyle birlikte tüm vergiler, vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus para cezaları, köprü otoyol kaçak geçiş cezaları, KYK kredisi borçları, SGK sigorta primi borçları yapılandırılacak. Aynı zamanda EYT düzenlemesinden yararlanamayan Bağ-Kur tescil mağdurları emeklilik hakkı kazanmak için geriye dönük tescil imkanı istiyor. Peki, Bağ-Kur tescil affı çıkacak mı? İşte, ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 30.01.2023 16:53 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 16:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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